La Federal Trade Commission (FTC) a officiellement abandonné la contestation de l'acquisition par Meta de l’entreprise de réalité virtuelle Within. Il s’agit du premier important revers que subit la Commission sous la présidence de Lina Khan.

Les arguments de la FTC

La firme de Mark Zuckerberg a annoncé le rachat de Within en 2021. Cette startup propose, via un abonnement, un service très populaire de fitness en réalité virtuelle baptisé Supernatural. En juillet 2022, la FTC a lancé une procédure afin de bloquer l’opération. Selon elle, Meta préfère « absorber la concurrence » plutôt que d’entrer en compétition avec cette dernière, puisqu’elle possède dans son catalogue une application similaire à Supernatural baptisée Beat Saber.

La FTC a argué que Meta disposait des ressources nécessaires pour créer un rival de Supernatural, mais a préféré l’acheter. Elle a également affirmé que le blocage de l'accord entre les deux entités conduirait en fin de compte à une concurrence accrue dans le secteur de la réalité virtuelle, ce qui favoriserait l'innovation et profiterait aux consommateurs.

Ces arguments n’ont pas convaincu le juge californien Edward Davila. Ce dernier a rejeté la procédure de la FTC, concluant que « Meta ne disposait pas des moyens réalisables disponibles pour entrer sur le marché pertinent autrement que par acquisition ».

L’agence ne fera pas appel

En ce début février, Meta a donc complété son rachat de Within pour un montant non divulgué. « Nous sommes ravis que l'équipe de Within ait rejoint Meta, et nous sommes impatients de nous associer à ce groupe talentueux pour donner vie à l'avenir du fitness en réalité virtuelle », s’est enthousiasmé l’un de ses porte-parole.

Si la FTC avait encore l’option de faire appel de la décision du juge Davila, elle a finalement abandonné cette idée, rapporte Bloomberg. Il s’agit de la première perte importante pour la présidente de la FTC, Lina Khan, qui a été nommée par le président Joe Biden pour redynamiser l'application de la législation antitrust. Depuis son arrivée, elle a affirmé son ambition de combattre les monopoles déloyaux, et considérait l’activité de Meta dans le domaine de la réalité virtuelle comme l’un d’entre eux. Il s’agit d’un coup dur d’autant plus que l’agence tente également de bloquer le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft.

Elle se montre toutefois optimiste et explique que le fait de perdre l'affaire n'a pas été si mauvais car le juge a tout de même reconnu sa théorie selon laquelle les fusions qui ne nuisent pas immédiatement à la concurrence mais qui ont le potentiel de le faire à l'avenir devraient être bloquées. Cette défaite reste tout de même notable : il y a quelques semaines, une commissaire de la FTC annonçait sa démission en fustigeant le comportement et les décisions de Lina Khan, prenant justement son incapacité à bloquer le rachat de Within par Meta en exemple.