Nvidia, leader du marché des semi-conducteurs dédiés à l’intelligence artificielle (IA), a dévoilé ce jeudi ses résultats pour le quatrième trimestre 2023. Avec un chiffre d’affaires de 22 milliards de dollars, en hausse de 265 % sur un an, les résultats du groupe sont nettement meilleurs que ceux prévus par Wall Street.

Malgré des résultats exceptionnels, Nvidia se méfie de la concurrence

L’entreprise a dégagé un bénéfice net de 12,29 milliards de dollars entre octobre et décembre, un résultat en hausse de 769 % par rapport aux 1,41 milliards de dollars de l’an dernier. Suite à l’annonce de ces résultats, le cours de l’action du groupe a grimpé de 13 %, creusant un peu plus l’écart avec la capitalisation boursière de Google. En une séance, Nvidia a vu sa valorisation s’envoler de 250 milliards de dollars.

Les excellents résultats de la firme s’expliquent par la place de leader qu’elle occupe sur le marché des puces IA. Suite à l’essor de l’intelligence artificielle générative, Nvidia s’est focalisé sur la production d’unités de traitement graphiques (GPU), un composant primordial pour la formation et le fonctionnement de grands modèles de langage. Les GPU H100 du groupe s’arrachent à prix d’or, et en décembre, l’entreprise a même dévoilé le H200, un processeur nouvelle génération qu’elle va fournir aux GAFAM d’ici la fin du semestre.

Même si son quatrième trimestre 2023 semble excellent, Nvidia a souligné un bémol. Selon la société, ses revenus ont été affectés par l’intensification, en octobre, des restrictions américaines sur l’exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Le marché chinois reste l’un des plus lucratifs pour l’entreprise. C’est pour cela qu’il a travaillé de concert avec les autorités américaines pour concevoir de nouvelles puces bridées destinées aux sociétés chinoises. Toutefois, il va devoir se frotter à la concurrence de Huawei qui tente de proposer des puces aux propriétés équivalentes au sein de l’Empire du Milieu.

Pour le premier trimestre 2024, Nvidia prévoit une augmentation de son chiffre d’affaires d’environ 10 %, dépassant les 24 milliards de dollars. Pour l’instant, le groupe pense pouvoir dominer la concurrence, mais dans les prochains mois, elle aura fort à faire. Entre la montée en puissance d’Intel, les grandes ambitions d’AMD, et la volonté croissante des grands groupes de ne plus dépendre de Nvidia, 2024 devrait être une année plus périlleuse pour l’entreprise.

Pour se prémunir d’une éventuelle baisse de revenus et continuer à « générer de bons rendements », la firme de Jensen Huang s’est lancée sur le marché des puces IA sur mesure. Aussi, elle a intensifié ses investissements. 985 millions de dollars ont été investis dans des start-up et des entreprises, contre seulement 77 millions de dollars un an plus tôt. Parmi les entités soutenues par Nvidia, Cohere, Adept ou encore Databricks.