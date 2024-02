Nvidia a lancé une nouvelle division spécialisée dans la conception de puces d’intelligence artificielle (IA) sur mesure. Le fabricant américain de semi-conducteurs cherche à dominer le marché des composants électroniques personnalisés qui pèse près de 30 milliards de dollars. Les puces personnalisées, la botte secrète de Nvidia À l’heure actuelle, ...

Nvidia a lancé une nouvelle division spécialisée dans la conception de puces d’intelligence artificielle (IA) sur mesure. Le fabricant américain de semi-conducteurs cherche à dominer le marché des composants électroniques personnalisés qui pèse près de 30 milliards de dollars.

Les puces personnalisées, la botte secrète de Nvidia

À l’heure actuelle, les leaders du secteur s’appellent Broadcom et Marvell Technology. Néanmoins, ils auront affaire à un sérieux concurrent dans les prochains mois. Nvidia, qui détient plus de 90 % du marché des puces IA de pointe, va prochainement proposer aux entreprises de leur concevoir des puces personnalisées en fonction de leurs besoins. Selon les informations de Reuters, le groupe aurait déjà discuté de ce projet avec Amazon, Meta, Microsoft, Google et OpenAI.

Pour le moment, Nvidia propose ses unités de traitement graphique (GPU) H100 et A100, des composants polyvalents et performants, exploitées pour la formation et le fonctionnement de modèles d’IA en tout genre. En novembre dernier, la firme présentait sa nouvelle génération de puces IA dédiées aux supercalculateurs, le H200. Ce GPU, disponible à la fin du premier semestre, sera nettement plus performant que ses prédécesseurs. Le composant sera utilisé pour doper les infrastructures de plusieurs entités spécialisées dans le cloud computing.

Toutefois, les géants de la tech cherchent à réduire leur dépendance de Nvidia. Ils ont commencé à développer leurs propres puces en interne afin de répondre à des besoins spécifiques. Microsoft a bien avancé avec son projet Athena, développant les accélérateurs d’IA Maia et Cobalt. Google a dévoilé ses puces Cloud TPU v5e qui seront utilisées par la start-up Anthropic dans laquelle il a investi. Enfin, OpenAI veut aller plus loin en construisant des dizaines d’usines de fabrication de semi-conducteurs pour produire ses propres puces.

Nvidia, conscient du phénomène, cherche à se diversifier. L’entreprise serait en pourparlers avec le géant suédois des télécommunications Ericsson pour le développement d’une puce sans fil doté de la technologie présent dans ses GPU. Outre les télécoms, l’industrie automobile est friande de ce type de composants. Le marché des puces personnalisées dans ce secteur devrait croître d’environ 20 % par an, pour passer de 6 à 8 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2025. Ces derniers mois, de plus en plus de constructeurs automobiles ont inclus l’IA générative à bord de leurs véhicules, comme Volkswagen et Peugeot. Ils pourraient être intéressés par les semi-conducteurs proposés par Nvidia.

Enfin, le secteur des jeux vidéo serait dans la ligne de mire de la société dirigée par Jensen Huang. La Nintendo Switch possède déjà la Tegra X1 de Nvidia, la prochaine version de cette console devrait également inclure une puce personnalisée de l’entreprise. Le géant des semi-conducteurs pourrait également s’appuyer sur la sortie des consoles de nouvelle génération de Xbox et Sony, prévue pour la fin de la décennie.