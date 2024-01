À l’occasion de l’édition 2024 du CES se déroulant du 9 au 12 janvier, Volkswagen a annoncé son intention d’ajouter un robot conversationnel alimenté par l’intelligence artificielle (IA). Cet outil serait présent dans tous les modèles du constructeur allemand équipés de l’assistant vocal IDA qu’il a développé.

Volkswagen inclut ChatGPT dans ses derniers modèles

L’arrivée de l’IA générative au service des conducteurs avait déjà été imaginée par General Motors en mars 2023. Elle va devenir réalité grâce à Volkswagen. Le chatbot proposé par la société allemande est basé sur Chat Pro, un modèle de langage (LLM) développé par l’éditeur de logiciels Cerence, capable de répondre à environ 10 000 questions en lien avec le véhicule. L’entreprise s’est également appuyée sur un LLM d’OpenAI, et plus spécifiquement sur l’outil phare de la start-up, ChatGPT.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette nouvelle IA sera déployée dès le deuxième trimestre 2024 en Europe. Les modèles qui pourront bénéficier du robot conversationnel incluent les véhicules électriques du groupe, tels que les ID.7, ID.4, ID.5 et ID.3, ainsi que les nouvelles générations des modèles Tiguan, Passat et Golf. Pour l’heure, les modèles de Volkswagen aux États-Unis n’auront pas accès à cette fonctionnalité. Le constructeur automobile a déclaré que le projet était à l’étude pour cette région du monde, et qu’il était en cours d’approbation en interne.

D’ici juin prochain, les conducteurs européens auront la possibilité, à l’aide de la voix, de poser des questions très précises à l’assistant vocal. « L’application pourra se révéler utile pendant les trajets en voiture, notamment pour enrichir des conversations, répondre à des questions, interagir en langage naturel, obtenir des informations sur le véhicule, le tout en gardant les mains sur le volant, » précise Volkswagen dans un communiqué.

Pour ce qui est de la question du respect de la confidentialité et de la vie privée, le constructeur assure que l’IA n’accédera « à aucune donnée du véhicule et que les questions et les réponses sont immédiatement supprimées après toute requête ». L’opération a été rendue possible grâce à Cerence Chat Pro, la solution faisant le lien entre le système de navigation de la voiture et les serveurs de ChatGPT.