Arm, société britannique spécialisée dans les semi-conducteurs, a dévoilé son prix d’introduction à la Bourse de New York (NASDAQ), le 13 septembre. Les investisseurs devront débourser 51 dollars pour acquérir ...

Arm, société britannique spécialisée dans les semi-conducteurs, a dévoilé son prix d’introduction à la Bourse de New York (NASDAQ), le 13 septembre. Les investisseurs devront débourser 51 dollars pour acquérir l’une des actions de l’entreprise ce qui la valorise à 54 milliards de dollars.

SoftBank met à disposition 10 % des actions de l’entreprise aux investisseurs

SoftBank visait une valorisation de plus de 50 milliards de dollars pour son entrée en bourse, la firme a tenu ses engagements. L’offre était censée être comprise entre 47 et 51 dollars l’action, c’est bien le haut de la fourchette de prix que le conglomérat japonais avait fixé pour acquérir une ou plusieurs actions de sa filiale. Cette IPO devient la plus importante entrée en bourse depuis celle du constructeur de véhicules électriques Rivian en 2021, valorisé à 120 milliards de dollars.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

SoftBank a décidé de contrôler 90 % des actions en circulation d’Arm, laissant 10 % aux investisseurs. En tout, 95,5 millions d’actions seront mises en circulation. Parmi les intéressés potentiels, le Taïwanais TSMC, premier fondeur indépendant au monde, prête à investir jusqu’à 100 millions de dollars dans l’entrée en bourse d’Arm, soit l’équivalent d’un peu moins de 2 millions d’actions.

Apple et Nvidia semblent également sur le coup, portant l’investissement total des trois groupes à 735 millions de dollars. Initialement, l’entreprise dirigée par Jensen Huang était en pole position pour acquérir Arm pour la somme de 54 milliards de dollars. Si le plan de SoftBank semblait être acté, les régulateurs antitrust et les géants du secteur des semi-conducteurs ont montré leurs réticences quant à la finalisation de cette opération.

Une introduction en Bourse qui devrait permettre à Arm de se renflouer

L’introduction en Bourse a donc été privilégiée par la maison mère d’Arm afin de récupérer environ 5 milliards de dollars de liquidités, dont elle a bien besoin. Avec le marché du smartphone, dont elle avait fait sa priorité, en pleine dégringolade, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires baisser de 2,5 % au cours du deuxième trimestre 2023, atteignant 675 millions de dollars.

Dans une présentation aux investisseurs, les responsables d’Arm ont déclaré que l’entreprise pouvait se développer dans d’autres domaines que celui des smartphones. Selon les informations de CNBC, Arm souhaitait concevoir davantage de puces pour les data centers et le développement d’IA. Le groupe pense que le marché total des semi-conducteurs dédiés à ces applications représentera environ 250 milliards de dollars d’ici 2025.