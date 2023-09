L’introduction en bourse d’Arm à New York approche à grands pas. Selon de nouvelles estimations, la firme vise une valorisation oscillant entre 50 et 55 milliards de dollars lors de ...

L’introduction en bourse d’Arm à New York approche à grands pas. Selon de nouvelles estimations, la firme vise une valorisation oscillant entre 50 et 55 milliards de dollars lors de l’opération.

La plus importante entrée en bourse depuis Rivian

Le concepteur de puces britannique en est aux dernières étapes de son entrée sur le marché boursier, qui pourrait se produire dès la semaine prochaine. Cet événement est scruté de très près par les investisseurs après de longs mois chaotiques pour le secteur boursier. L’introduction d’Arm sera, de toute vraisemblance, la plus importante depuis celle de Rivian en 2021. À l’époque, le constructeur de véhicules électriques atteignait une valorisation de 70 milliards de dollars.

D’après des informations exclusives recueillies par l’agence de presse Reuters, l’entreprise détenue par SoftBank prévoit de demander aux investisseurs de payer entre 47 et 51 dollars pour chacune de ses actions. Cette fourchette de prix se traduirait par une valorisation d’environ 50 à 54 milliards de dollars pour une levée de 5 à 5,4 milliards de dollars.

S’il s’agit d’une opération remarquable, c’est moins que l’objectif affiché de SoftBank d’atteindre une valorisation de 64 milliards de dollars. Le mois dernier, le conglomérat nippon a d’ailleurs accepté de débourser 16 milliards de dollars auprès du Vision Fund pour se procurer les 25 % du capital d’Arm qu’il ne contrôlait pas directement.

Ce chiffre revu à la baisse peut s’expliquer par une chute récente de la demande pour certaines des offres d’Arm, dont l’architecture équipe la majeure partie des smartphones dans le monde.

Les géants de la tech seront au rendez-vous

Il est également possible qu’il s’agisse d’un choix stratégique de la part de SoftBank. Les négociateurs de grandes cotations technologiques ont en effet pour habitude de débuter les tournées de présentation avec une fourchette de prix modeste, le but étant de susciter un élan au sein des investisseurs. Le groupe japonais s’attendrait à ce que la valorisation soit finalement plus élevée que les 50 à 55 milliards indiqués.

De nombreux géants du secteur de la tech sont intéressés par l’entrée en bourse d’Arm. Intel, Apple, Nvidia, Alphabet, AMD ou encore Samsung devraient y participer. La firme basée à Cambridge a également discuté d’investissements potentiels avec certains de ses clients dans l’industrie automobile.