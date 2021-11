Rivian est une société américaine spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques. En février 2019, Amazon a décidé d'injecter 700 millions de dollars dans cette société. Un pari sur l'avenir qui pourrait s'avérer payant. En effet, Rivian a réalisé la plus grande entrée en bourse depuis 2014 et l'opération pourrait même se classer parmi les 10 plus grandes introductions de tous les temps aux États-Unis.

Rivian visait 70 milliards de dollars de valorisation boursière, la voilà à 106 milliards

La société spécialisée dans les véhicules électriques a déclaré qu'elle prévoyait d'offrir 135 millions d'actions au prix de 78 dollars, avec une option permettant aux investisseurs d'acheter jusqu'à 20,25 millions d'actions. L'action est désormais cotée à 122,99 dollars. Une opération qui valoriserait Rivian à 70 milliards de dollars. C'est énorme, surtout pour une société qui n’a, pour l’heure, livré que quelques véhicules électriques, principalement à ses employés... En comparaison, la société française OVH a été valorisée à 3,5 milliards d'euros pour son entrée en bourse.

Rivian a donc fait son introduction en Bourse cette semaine, au Nasdaq, sous le symbole « RIVN ». Dans son communiqué de presse publié le 8 novembre 2021, Rivian précisait que son investisseur principal, Amazon, achèterait jusqu'à 5 milliards de dollars d'actions au moment de l'introduction en Bourse. Depuis so introduction, Riviant a passé la barre des 100 milliards de dollars de valorisation. Un tel montant, si tôt, permettrait à Rivian de se positionner comme un véritable titan sur le marché des véhicules électriques.

Une entrée en bourse démesurée ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, une valorisation à 70 milliards de dollars permettrait à Rivian de se placer quasiment au même niveau que des géants de l'automobile, existants depuis des décennies. La valorisation de l'entreprise ne serait que très légèrement inférieure à celle de Ford, General Motors, ou même de Stellantis (le groupe né de la fusion entre Fiat-Chrysler et PSA). Cela semble tout de même disproportionné compte tenu de l'expérience et des parts de marché détenues par ces grands constructeurs.

Rivian développe actuellement des fourgonnettes électriques pour permettre à Amazon de parfaire sa stratégie du dernier kilomètre. 10 000 véhicules seront sur les routes d'ici 2022 et 100 000 d'ici 2030. Rivian a également devancé Tesla, General Motors et Ford sur le marché du pick-up électrique. Le constructeur américain fabrique déjà le R1T et affirme que 1 000 exemplaires auront déjà été livrés avant la fin de l'année 2021.