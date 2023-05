ARM continue de se restructurer afin de préparer au mieux son introduction en bourse. Le concepteur de puces a ainsi mis un terme à sa division technologique phare afin de ...

ARM continue de se restructurer afin de préparer au mieux son introduction en bourse. Le concepteur de puces a ainsi mis un terme à sa division technologique phare afin de se concentrer sur des produits plus viables d’un point de vue commercial.

Clap de fin pour Arm Research

Alors que l’introduction en bourse d’ARM se profile et devrait être l’une des plus importantes de l’année, SoftBank, qui détient la société depuis 2016, tente de mettre toutes les chances de son côté pour attirer au maximum les investisseurs. Ainsi, elle a mis fin à la division Arm Research, rapporte le Financial Times.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Mise en place il y a 20 ans, cette dernière réalisait des recherches dont l’objectif était d’approfondir l’industrie des puces au-delà des produits et applications immédiats du moment. Cette décision, qui est survenue en 2022, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie mise en œuvre par le directeur général René Haas, qui impliquait la suppression de 15 % des emplois dans l’ensemble de l’entreprise.

Cette décision témoigne de la volonté d’ARM de réduire la recherche spéculative sur l’avenir du secteur et de se concentrer plutôt sur le développement de produits fiables et potentiellement commerciaux. Plus de la moitié des personnes travaillant à Arm Research ont été redéployées dans d’autres divisions. Si l’entreprise continue d’effectuer des recherches similaires, celles-ci ont « un lien plus fort avec l’orientation future de l’entreprise », précise le média.

Un enjeu colossal pour SoftBank

Certains domaines étudiés au sein d’Arm Research et encore considérés comme important pour l’avenir, comme l’apprentissage automatique ou l’architecture de conception de puces, ont été attribués à une autre branche de la société. L’objectif affiché est clair : ARM se concentre principalement sur ce qui a le potentiel de lui faire générer des revenus sur le court terme.

Il y a quelques mois, l’entreprise modifiait son modèle commercial dans le but de multiplier ses bénéfices pour chaque conception de puce vendue. L’enjeu est monumental pour SoftBank. Cumulant les pertes depuis plusieurs trimestres, le conglomérat japonais mise très gros sur l’introduction en bourse d’ARM pour renflouer ses caisses.

L’entreprise espère être valorisée à plus de 50 milliards de dollars, et cherche en outre à lever au moins 8 milliards de dollars. Selon les experts, sa valorisation devrait osciller entre 30 et 70 milliards de dollars. Pour faire basculer le montant en haut de cette fourchette, la direction d’ARM fait donc tout pour la rendre la plus prolifique possible.