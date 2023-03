En vue de son introduction en Bourse prochaine à New York, ARM a décidé de changer de stratégie commerciale et d’augmenter ses prix. Objectif : booster ses revenus pour être la plus attractive possible aux yeux des investisseurs.

ARM change son modèle de tarification pour augmenter ses bénéfices

Depuis le rachat avorté d’ARM par Nvidia, SoftBank, qui a fait son acquisition en 2016 pour 32 milliards de dollars, veut l’introduire en bourse. Après de longs mois d’incertitude, c’est finalement New York qui a été choisie. L’IPO est prévue pour cette année, son calendrier exact sera déterminé par les conditions du marché.

La société espère être valorisée à plus de 50 milliards de dollars, et cherche à lever au moins 8 milliards de dollars. Afin d’augmenter ses chances d’y parvenir, le constructeur britannique, dont l’architecture de puce équipe 95 % des smartphones du marché, apporte un changement majeur à son modèle d'entreprise, rapporte le Financial Times.

Il a ainsi informé plusieurs de ses clients de la fin de la facturation de redevances pour l’utilisation de son architecture sur la base de la valeur d’une puce. À la place, il va appliquer ses tarifs selon la valeur de l’appareil qui embarque la technologie. De cette manière, ARM devrait multiplier ses bénéfices pour chaque conception vendue. Le prix moyen d'une puce pour smartphone varie entre environ 6 et 40 dollars. En 2022, le coût moyen d’un smartphone était de 335 dollars.

S’il est peu probable que la société cherche à obtenir 1 à 2 % de la valeur de chaque appareil, comme c’est le cas avec sa politique actuelle, elle devrait fixer sa nouvelle tarification de manière à augmenter sensiblement ses bénéfices globaux, ont confié des sources proches du dossier au Financial Times.

Des fabricants déjà tenus au courant

Les changements devraient principalement concerner les conceptions Cortex-A d’ARM, essentielles pour le développement des processeurs de smartphones. MediaTek, Unisoc, Qualcomm et plusieurs fabricants chinois, comme Xiaomi et Oppo, figurent parmi les entreprises qui ont été informées par les modifications tarifaires d’ARM. La société espère les mettre en pratique dès 2024.

En parallèle, elle adopte une approche plus agressive depuis l’année dernière et impose des augmentations de prix sur son modèle de tarification existant. À noter qu’ARM ne compte pas appliquer cette politique avec tous ses partenaires. Apple n’est, par exemple, pas concernée.

Masayoshi Son, PDG de SoftBank, compte sur l’IPO d’ARM pour renflouer les caisses de son entreprise qui cumule les pertes depuis plusieurs mois. En 2022, il annonçait mettre son rôle en tant que dirigeant du conglomérat nippon en retrait afin de se consacrer à l'accélération de la croissance d'ARM.