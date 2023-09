SoftBank dirige une levée de fonds de 280 millions de dollars pour la société américaine de cartographie en ligne Mapbox. Un signe que le géant japonais est bien décidé à ...

SoftBank dirige une levée de fonds de 280 millions de dollars pour la société américaine de cartographie en ligne Mapbox. Un signe que le géant japonais est bien décidé à reprendre les investissements après une période particulièrement difficile.

Mapbox veut renforcer ses solutions basées sur l’IA

Pendant plusieurs mois, SoftBank a cumulé les pertes dans un contexte économique incertain. Passée en « mode défensif », l’entreprise misait gros sur l’introduction en Bourse d’Arm pour repartir de l’avant. L’opération ayant été une réussite, elle reprend désormais les investissements en mettant l’accent sur l’IA générative. Un rapprochement avec OpenAI, créateur de ChatGPT, serait actuellement en cours, comme une potentielle acquisition de Graphcore, un fabricant de puces d’IA basé au Royaume-Uni.

Ce nouveau financement s’inscrit dans la stratégie dévoilée par le PDG Masayoshi Son de lancer une « contre-offensive » dans le domaine de l’IA. Basée à San Francisco, Mapbox fournit des logiciels pour les systèmes de navigation embarqués de Toyota, de BMW, ou encore de General Motors, notamment pour les véhicules autonomes. Elle pourvoit également des données de localisation basées sur le cloud utilisées par Facebook et Snap.

Grâce à sa levée de fonds qui la valorise légèrement au-dessus de 1,3 milliard de dollars, l’entreprise va étendre son unité automobile, en se concentrant sur le développement des systèmes de navigation embarqués et de la conduite autonome, en renforçant ses capacités de deep learning et de vision. Elle s’engage également à étendre son expansion à l’échelle mondiale, notamment en Asie du Sud-Est, en Chine et en Europe.

Une possible entrée en Bourse prochainement

L’histoire entre Mapbox et SoftBank a commencé à s’écrire en 2020. La firme américaine a été l’une des premières à être soutenue par le Vision Fund, fonds d’investissement du conglomérat japonais.

En 2021, Mapbox a envisagé une entrée en Bourse par le biais d’une fusion avec une entreprise d’acquisition à vocation spéciale soutenue par SoftBank. Une idée qu’elle a abandonnée à cause de l’état du marché financier, affecté par la pandémie de Covid-19. La cotation réussie d’Arm, scrutée de très près par toute l’industrie, pourrait redonner de l’élan au domaine des introductions en Bourse.

Certaines entreprises du portefeuille du Vision Fund attendaient des signaux positifs du marché pour lancer leurs propres opérations.