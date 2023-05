Le géant de l’automobile allemand Volkswagen a annoncé, dans un communiqué, un « réalignement structurel et du personnel » de Cariad, sa filiale dédiée au développement des logiciels intégrés dans ...

Le géant de l’automobile allemand Volkswagen a annoncé, dans un communiqué, un « réalignement structurel et du personnel » de Cariad, sa filiale dédiée au développement des logiciels intégrés dans ses véhicules. En poste depuis 2020, Dirk Hilgenberg laissera à partir du 1er juin prochain son rôle de PDG à Peter Bosch, responsable de la production de Bentley, autre marque du groupe allemand.

Une refonte inévitable

Depuis sa création en 2020, Cariad accumule les difficultés. La jeune pousse a notamment été accusée en 2022 d’être à l’origine des reports de lancements des Porsche Macan et de l’Audi Q6 e-tron, deux SUV électriques du groupe Volkswagen. L’entreprise allemande a décidé de réagir cette année en se dotant sa filiale de nouveaux dirigeants.

Olivier Blume, récemment nommé PDG du géant en septembre dernier, a affirmé que Peter Bosch est « le bon PDG au bon moment » avec ses qualités de « stratège » et de « facilitateur ». Dans son communiqué, l’entreprise a précisé qu’elle nommera une « équipe hautement compétente pour définir le réalignement ». Elle a ajouté que deux experts reconnus rejoindront le conseil d’administration de Cariad, sans les nommer.

« Cariad se concentre sur le développement des technologies numériques du futur pour les marques du Groupe. Nous accélérons le rythme pour développer les meilleures solutions au profit de nos clients » a développé Olivier Blume. Le besoin d’accélérer est un euphémisme pour Cariad, le logiciel présent dans les véhicules du groupe n’est qu’une version 1.1. Celle-ci est souvent décriée car elle ne fonctionne pas à chaque démarrage et bloque l’écran du véhicule, nécessitant alors un redémarrage complet. La prochaine mise à jour est censée s’imposer comme la solution à ces difficultés. Elle devait être déployée fin 2022, mais, toujours en développement, elle n’arrivera que début 2024.

Dans le même temps, les principaux concurrents sur le marché des voitures connectées ont une bonne longueur d’avance. Tesla et BYD proposent de nombreuses applications dans leurs modèles avec très peu de bugs comme Spotify, Zoom, TikTok ou encore Netflix.

L’avance des concurrents, le retard et le dépassement du budget initial n’ont fait qu’augmenter la pression sur les dirigeants de Cariad. À tel point qu’en plus de l’éviction du PDG, le directeur administratif et financier, Thomas Sedran, et le chef des nouvelles technologies, Lynn Longo, quitteront aussi leur poste début juin.

Volkswagen mise gros sur Cariad : en 2021, le groupe avait affirmé que la filiale pourrait générer 1,2 billion d’euros d’ici 2030 par le biais d’abonnements. Son budget en recherche et développement a été augmenté pour atteindre une conduite autonome de niveau 4 d’ici 2026. Problème, elle ne sera pas disponible avant, au minimum, la fin de la décennie. Les clients du groupe allemand devront se contenter d’ici l’été prochain d’un magasin d’application censé rattraper la concurrence sur ce point.