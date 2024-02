Renesas Electronics a annoncé la semaine dernière l’acquisition du fournisseur australien de logiciels de conception assisté Altium. En tout, 5, 8 milliards de dollars seront déboursés par l’entreprise japonaise spécialisée dans les semi-conducteurs qui aimerait proposer à ses clients, un outil de qualité pour les aider à concevoir leurs appareils ...

Renesas Electronics a annoncé la semaine dernière l’acquisition du fournisseur australien de logiciels de conception assisté Altium. En tout, 5,8 milliards de dollars seront déboursés par l’entreprise japonaise spécialisée dans les semi-conducteurs qui aimerait proposer à ses clients, un outil de qualité pour les aider à concevoir leurs appareils électroniques.

Nouvelle acquisition pour Renesas qui s’appuie sur sa stratégie de diversification

Afin de conclure l’opération, plusieurs banques japonaises vont accorder des prêts à Renesas. Parmi elles, Mizuho Bank, Sumitomo Misui Trust Bank et Misubishi UFJ, le groupe bancaire de la société mère du même nom, actionnaire de Renesas. Elles lui prêteront, selon la lettre d’engagement signée par les parties prenantes, un total de 6,7 milliards de dollars, soit légèrement plus que le montant négocié par Altium.

En étant racheté près de 6 milliards de dollars, les actions de l’entreprise australienne ont été valorisées à 68,50 dollars, soit 34 % de plus que leur valeur à la clôture de la Bourse, le 14 février. En 2021, Autodesk avait tenté de s’emparer du groupe, en vain. Le rival américain d’Altium avait formulé une offre de 3,4 milliards de dollars, jugée trop faible.

Aram Mirkazemi, le directeur général d’Altium continuera à diriger l’entreprise suite à la finalisation de l’opération prévue pour la fin de l’année, au plus tard. Bien que l’acquisition ait été approuvée par les conseils d’administration des deux entreprises, elle nécessite l’approbation des actionnaires d’Altium, de la justice australienne, et des régulateurs.

La société est connue pour proposer des logiciels pour concevoir des circuits imprimés. Dans un communiqué, Renesas a affirmé que le rachat d’Altium lui permettrait de réduire les complications pour les clients lors de la conception d’appareils électroniques. « En nous associant à Altium, nous pouvons rendre le monde de l’électronique plus facile, moins cher et plus accessible à un plus large éventail d’acteurs du marché, » a précisé Hidetoshi Shibata, PDG de Renesas.

Pour le groupe japonais, il s’agit de la quatrième acquisition depuis sept ans. Sur cette période, Renesas a cherché à se diversifier, lui qui dépend grandement du marché chinois. Avec les restrictions américaines à l’export de semi-conducteurs, la société a vu ses ventes en Chine baisser drastiquement, l’obligeant notamment à se tourner vers l’approvisionnement de composants pour les data centers et pour les appareils grand public qui nécessite des puces moins performantes.

Le mois dernier, l’entreprise japonaise annonçait racheter la société américaine de semi-conducteurs Transphorm Technology contre 339 millions de dollars. Cela devrait permettre à Renesas de faire son entrée sur le marché des composants électroniques à destination des véhicules électriques, lui qui est déjà l’un des principaux fournisseurs de puces de l’industrie automobile.