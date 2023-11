Après avoir longuement fait de la résistance, Apple cède et annonce la prise en charge prochaine du protocole Rich Communication Services (RCS) pour sa messagerie. Un changement de cap qui ...

Après avoir longuement fait de la résistance, Apple cède et annonce la prise en charge prochaine du protocole Rich Communication Services (RCS) pour sa messagerie. Un changement de cap qui intervient alors que le Digital Markets Act entre progressivement en vigueur.

Le RCS en 2024 pour iOS

Ce standard, largement promu par Google, est considéré comme le successeur du SMS. Il propose, entre autres, des fonctionnalités bien plus robustes à l’échelle de l’industrie. Depuis plus d’un an, Google et d’autres entreprises font pression sur Apple pour qu’elle adopte cette technologie, ce qui rendrait les communications entre appareils Android et iOS plus fluides. Si la marque à la pomme a toujours refusé, elle vient de finalement faire marche arrière.

« Dans le courant de l’année prochaine, nous ajouterons la prise en charge du profil universel RCS, la norme actuellement publiée par l’association GSM », a déclaré l’entreprise dans un communiqué, ajoutant que le protocole « offrira une meilleure expérience d’interopérabilité que les SMS ou les MMS ».

« Cela fonctionnera parallèlement à iMessage, qui restera l’expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée pour les utilisateurs d’Apple », a-t-elle précisé. iMessage, avec ses fameuses bulles bleues, devrait donc rester une application propre à l’écosystème d’Apple. En revanche, l’expérience d’échange entre appareils Android et iOS devrait être grandement améliorée.

Ils pourront par exemple s’envoyer des messages via Wi-Fi et non plus seulement par l’intermédiaire des réseaux cellulaires. Le RCS facilitera également l’envoi de fichiers vidéo et photo plus volumineux. Les discussions de groupes, ainsi que les indicateurs lorsqu’un message a été reçu ou lu, devraient aussi être intégrées.

La pression des régulateurs est de plus en plus intense

« Nous sommes heureux de voir Apple faire le premier pas aujourd’hui en adoptant le RCS », a commenté Google. La firme de Mountain View, ainsi que plusieurs opérateurs européens insistait récemment auprès de l’Union européenne (UE) pour qu’iMessage tombe dans le champ d’application du Digital Markets Act. Cette législation vise à combattre les pratiques anticoncurrentielles et les monopoles sur le Vieux Continent.

D’ailleurs, Apple a jusqu’au 24 mars pour réviser ses logiciels iPhone et iPad afin de répondre aux exigences de la loi. La prise en charge du RCS, pour sa part, pourrait être introduite aux alentours de septembre 2024, lors de la sortie d’iOS 18.