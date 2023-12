Meta met fin à sa messagerie commune entre Facebook Messenger et Instagram. Initiée en 2020, elle avait alors pour objectif de fournir « la meilleure expérience possible », quelle que ...

Meta met fin à sa messagerie commune entre Facebook Messenger et Instagram. Initiée en 2020, elle avait alors pour objectif de fournir « la meilleure expérience possible », quelle que soit l’application utilisée.

La messagerie sera supprimée à la « mi-décembre »

À travers cette fonctionnalité, Meta, encore dénommé Facebook à l’époque, avait pour ambition d’optimiser l’expérience utilisateur sur ses différentes plateformes. En 2019, l’entreprise annonçait même la mise en place future d’une messagerie croisée entre Messenger, Instagram et WhatsApp.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ce projet semble définitivement compromis. Meta a discrètement mis à jour ses pages d’assistance pour indiquer que dès « la mi-décembre 2023 », les utilisateurs d’Instagram ne pourront plus envoyer de messages à leurs contacts Facebook. « Toutes les discussions existantes que vous avez eues avec des comptes Facebook deviendront en lecture seule. Cela signifie que vous et les autres ne pouvez pas envoyer de nouveaux messages dans ces chats », précise la société dans sa politique d’utilisation anglophone.

Par ailleurs, les conversations ne seront ni déplacées sur Messenger, ni sur la messagerie d’Instagram. Les comptes Facebook ne pourront plus voir le statut d’activité d’un profil Instagram dans Messenger, ni savoir si leurs messages ont été consultés.

Un lien avec le Digital Markets Act ?

Meta n’a pas encore communiqué sur la raison de cette décision. Il est toutefois probable qu’elle soit liée à l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA). La nouvelle législation européenne, qui vise à prévenir les pratiques anticoncurrentielles, oblige en effet aux grandes plateformes en ligne de rendre leurs services interopérables avec leurs rivales.

WhatsApp est d’ores et déjà en train de préparer une fonction baptisée Third-Party Chats qui, comme son nom l’indique, devrait permettre de discuter avec des applications de messagerie tierces. Il n’est pas exclu que Meta mette fin à la messagerie de Messenger et Instagram afin de mieux préparer une interopérabilité plus large et conforme à la législation sur les marchés numériques.

Il y a peu, Apple expliquait qu’iOS prendrait prochainement le protocole RCS, le successeur du SMS, en charge. Cette démarche, longtemps balayée par la marque à la pomme, garantira des échanges de meilleure qualité entre appareils Android et iOS. Le Digital Markets Act a sans aucun doute joué dans la balance pour qu’Apple prenne sa décision.