Huawei s’installe en figure de proue d’un marché du smartphone chinois en plein rebond. L’entreprise, qui a longtemps pâti des lourdes sanctions américaines à son encontre, démontre sa capacité à ...

Huawei s’installe en figure de proue d’un marché du smartphone chinois en plein rebond. L’entreprise, qui a longtemps pâti des lourdes sanctions américaines à son encontre, démontre sa capacité à prospérer.

Le Mate 60 de Huawei, source de fierté nationale chinoise

Le marché du smartphone en Chine traverse une période difficile depuis plusieurs trimestres. Une tendance qui s’est inversée au mois d’octobre avec une augmentation de 11 % des livraisons par rapport à l’année précédente, selon le cabinet d’analyse Counterpoint Research.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Huawei a largement contribué à cette croissance, avec une hausse de plus de 90 % de ses ventes durant cette période. Le géant chinois doit cette performance à la commercialisation réussie de ses nouveaux appareils 5G, les Mate 60 et 60 Pro. « En octobre, c’est Huawei qui s’est le plus distingué, grâce au redressement de ses appareils de la série Mate 60. La croissance a été fulgurante grâce au marketing de son nouveau lancement et à une forte couverture médiatique autour de sa puce « Made in China » », commente l’analyste Archie Zhang.

Les performances du nouveau fleuron de Huawei s’expliquent par la forte vague de soutien du public. Cet événement est en effet considéré comme le symbole d’une victoire nationale face aux sanctions sévères imposées par les États-Unis. Le processeur de 7 nm équipant le smartphone a été fabriqué en Chine, infligeant une sérieuse déconvenue à Washington qui pensait avoir privé l’Empire du Milieu de la capacité d’élaborer une telle technologie.

Le succès de Huawei dans le pays est tel que les géants de la tech comme JD.com ou NetEase se bousculent pour recruter des développeurs sur HarmonyOS, son système d’exploitation maison. Sa prochaine itération ne prendra plus en charge les applications basées sur Android, a prévenu la société.

Un signe très encourageant pour le marché chinois

« La demande continue d’être élevée à deux chiffres et nous constatons également un effet de halo, avec d’autres modèles du vendeur qui se comportent bien », analyse Counterpoint Research. Huawei pourrait néanmoins rencontrer quelques difficultés au niveau de sa production, prévient le cabinet. La période du 11 novembre, le Singles Day, est un premier vrai test pour l’entreprise. Il s’agit de l’un des événements les plus importants pour le secteur de l’e-commerce chinois.

Xiaomi a également vu ses ventes de smartphones augmenter de 33 % en octobre. Counterpoint n’a pas fourni de détails sur les performances d’Apple au cours de cette période, mais a spécifié que la marque à la pomme rencontrait des problèmes avec certaines variantes de couleurs du Pro Max. Cela entraîne des temps d’attente prolongés et des prix plus élevés sur certaines plateformes de commerce électronique.

Stimulé par le Singles Day, le marché du smartphone chinois devrait réitérer ses performances au mois de novembre.