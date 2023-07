Selon un rapport du cabinet IDC publié ce jeudi 27 juillet, le marché du smartphone en Chine continue sa perte de vitesse par rapport à l’année dernière. La perte du pouvoir d’achat des consommateurs chinois en est le principal facteur.

Huawei et Apple, seuls fournisseurs a enregistré une croissance positive

65,7 millions de smartphones ont été expédiés en Chine au deuxième trimestre 2023. Une baisse de plus de 2,1 % par rapport à la même période l’an dernier. Un semestre qui se clôt avec 130,9 millions d’expéditions totales, également en baisse de 7,3 % par rapport à l’année précédente.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ces dernières années furent les plus fragiles pour le marché mondial du smartphone et la Chine n’en fait pas figure d’exception. La politique zéro Covid menée par Pékin et le ralentissement de l’économie ont affecté durablement les dépenses dans le pays et ont entraîné une chute libre du marché du smartphone. La reprise économique est encore faible, expliquant que les difficultés du secteur subsistent. Le PIB du pays au cours des 3 derniers mois n’a même pas atteint 1 % d’augmentation.

Pourtant des efforts ont été faits du côté des fournisseurs mais n’ont pas suffi à compenser la faible demande des consommateurs. Apple a baissé le prix de son iPhone 14 et de nombreuses remises ont été effectuées par les opérateurs et revendeurs lors du festival du shopping en ligne « 6.18 » en juin. Les ventes ont même reculé de plus de 5 % lors de l’évènement commercial.

Sur le marché, les trois meneurs se livrent toujours une concurrence. Oppo a conservé la première place du classement avec 17,7 % de parts de marché, suivi de Vivo avec 17,2 % et Honor, avec 16,4 %. Ils enregistrent cependant une baisse de la croissance par rapport à l’année dernière. Seul Apple a enregistré une croissance de 6,1 % au dernier trimestre par rapport à l’année dernière et se place quatrième sur le marché avec 15,3 % des parts.

Ce trimestre, c’est Huawei qui a fait son grand retour sur le podium, à égalité avec Xiaomi. Alors que l’entreprise enregistre une baisse de son activité de 17,5 %, Huawei affiche une croissance fulgurante de 76,1 % et s’approprie, comme son rival, 13 % du marché.

D’un point de vue mondial, selon la société de recherche Canalys, le marché des smartphones a montré un ralentissement de son déclin au dernier trimestre. Notamment grâce à « une réduction des stocks à l’échelle de l’industrie et des signes de reprise de la demande sur certains marchés régionaux », selon un analyste de la société. Celle-ci prévoit une baisse modérée du marché sur l’année 2023, toujours dominé au deuxième trimestre par Samsung, Apple, Xiaomi et Oppo.