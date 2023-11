La stratégie de Huawei pour surmonter les sanctions américaines porte finalement ses fruits. Alors qu’une nouvelle version de son système d’exploitation maison, HarmonyOS, s’apprête à sortir en Chine, les géants ...

La stratégie de Huawei pour surmonter les sanctions américaines porte finalement ses fruits. Alors qu’une nouvelle version de son système d’exploitation maison, HarmonyOS, s’apprête à sortir en Chine, les géants de la tech du pays se bousculent pour recruter de nouveaux développeurs.

HarmonyOS Next en préparation

Depuis 2019, le géant chinois fait l’objet de nombreuses mesures restrictives mises en place par Washington. Ne pouvant se procurer du matériel électronique de la part d’entreprises américaines ou même des alliés des États-Unis, Huawei a également perdu sa licence Google, et ne peut donc plus faire tourner ses appareils sous Android.

Les résultats financiers de l’entreprise ont grandement pâti de cette mesure, tout comme ses ventes de mobiles. Elle a depuis décidé de se concentrer sur le marché chinois, et a concocté son propre OS pour smartphone baptisé HarmonyOS. Début septembre, Huawei commercialisait un appareil 5G en Empire du Milieu, une prouesse compte tenu des mesures à son encontre. Le Mate 60 Pro lui a permis de devenir le vendeur de smartphones à la croissance la plus rapide en Chine continentale au troisième trimestre, alors même qu’Apple a lancé son iPhone 15 à la même période.

Le retour de l’entreprise de Shenzhen sur le marché de la 5G a suscité une forte vague de soutien de la part du public, qui a considéré cet événement comme le symbole d’une victoire nationale face aux sanctions sévères imposées par les États-Unis.

L’entreprise se prépare à déployer, l’année prochaine, une nouvelle version de son système d’exploitation baptisée HarmonyOS Next. Fait marquant, elle ne prendra plus en charge les applications basées sur Android. Compte tenu de l’immense succès de Huawei actuellement, son OS alimentant plus de quelque 700 millions d’appareils, les développeurs s’empressent d’élaborer des logiciels spécifiques à cette future itération.

Huawei veut élargir l’adoption de HarmonyOS

Selon le South China Morning Post, JD.com, NetEase, Meituan et d’autres géants multiplient leurs efforts pour recruter des développeurs d’applications HarmonyOS, témoignant du gain d’attrait du secteur de la tech chinois pour l’OS.

Selon Richard Yu Chengdong, directeur général du groupe Huawei Consumer Business, 2,2 millions de développeurs tiers créent des applications pour le système d’exploitation. Cette tendance renforce la stratégie de l’entreprise visant à élargir l’adoption de HarmonyOS en tant qu’écosystème alternatif sur le continent asiatique.