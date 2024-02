OnePlus, fabricant chinois de smartphones sous Android, propose de nouveau ses produits en Allemagne après avoir quitté le pays dix-huit mois plus tôt. Ce retour a été possible grâce à la signature, ce mercredi, d’un accord entre Oppo, maison mère de OnePlus, et le géant finlandais des télécommunications, Nokia. OnePlus ...

OnePlus, fabricant chinois de smartphones sous Android, propose de nouveau ses produits en Allemagne après avoir quitté le pays dix-huit mois plus tôt. Ce retour a été possible grâce à la signature, ce mercredi, d’un accord entre Oppo, maison mère de OnePlus, et le géant finlandais des télécommunications, Nokia.

OnePlus et Nokia trouvent un accord autour des brevets 5G

En août 2022, Oppo et OnePlus, deux des plus grands fabricants chinois de smartphones, se retiraient du marché allemand. En cause, une défaite devant la justice suite à un conflit de brevets avec Nokia concernant la technologie 5G. Le tribunal de district de Mannheim rendait une ordonnance en faveur de l’entreprise finlandaise, obligeant à OnePlus et Oppo à trouver un compromis, sous peine d’être interdits de vendre leurs smartphones en Allemagne.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

N’ayant pas réussi à trouver un terrain d’entente avec le géant des télécoms, le tribunal régional de Munich a prononcé l’interdiction de vente des smartphones des deux entreprises dans le pays. À noter qu’Oppo et OnePlus étaient engagés dans de multiples poursuites autour de ces brevets dans une douzaine de pays depuis 2021.

Dix-huit mois plus tard, l’interdiction a été levée. La maison mère de OnePlus a réussi à trouver un accord avec Nokia, l’autorisant à utiliser légalement ses brevets 5G. « À la suite de l’accord, les deux parties résoudront tous les litiges en cours dans toutes les juridictions, » précise Oppo dans un communiqué.

Jusqu’à maintenant, OnePlus était encore présent en Allemagne. Néanmoins, ils ne proposaient à l’achat qu’un nombre limité d’accessoires, tels que des écouteurs sans fil. Désormais, l’entreprise basée à Shenzhen va commercialiser six de ses modèles de smartphones, dont le téléphone pliable OnePlus Open, en plus de ses derniers appareils, le OnePlus 12 et OnePlus 12R.

Nokia a assuré « qu’Oppo paierait les redevances selon les taux convenus et réglerait les paiements dus ». Les deux sociétés n’ont pas divulgué le montant des frais de licences ni les termes spécifiques du contrat, qui resteront « confidentiels selon un accord mutuel ».

Pour Nokia, la signature du partenariat est une bonne nouvelle. Ces derniers mois, les résultats de la firme ont été plombés par la baisse des investissements dans les réseaux 5G. Cela a obligé la firme à licencier près de 14 000 de ses employés. Aussi, l’entreprise finlandaise a connu une grosse déconvenue en décembre dernier lorsqu’elle a appris que l’opérateur américain AT&T avait choisi Ericsson, à son détriment, pour la refonte de ses réseaux.