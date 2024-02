Samsung a vu ses bénéfices chuter encore une fois sur la période de septembre à décembre 2023. Un résultat en partie attribué au prix des puces mémoires et à la faible demande. Cette année, le géant coréen va se concentrer sur les ventes de produits à forte valeur ajoutée pour ...

Samsung a vu ses bénéfices chuter encore une fois sur la période de septembre à décembre 2023. Un résultat en partie attribué au prix des puces mémoires et à la faible demande. Cette année, le géant coréen va se concentrer sur les ventes de produits à forte valeur ajoutée pour améliorer sa rentabilité.

Un léger rebond des puces mémoires

Le bénéfice de Samsung a chuté de 34 % au quatrième trimestre. Au total, l’entreprise a vu ses revenus nets dégringoler de 74 % pour s’établir à 4,5 milliards de dollars sur cette même période.

Samsung est le plus grand fabricant mondial de puces à mémoire vive dynamique, que l’on trouve dans les appareils grand public tels que les smartphones et les ordinateurs. Un secteur d’activité qui traverse une importante période de crise, l’inflation ayant freiné les dépenses des consommateurs dans les smartphones et ordinateurs. Dans ses prévisions trimestrielles, la société anticipait même des résultats plus décevants.

Ses pertes au cours du quatrième trimestre sont finalement moins importantes que celles de ses exercices précédents en 2023. Un phénomène qui s’explique par une reprise de l’activité des fabricants chinois de PC et de smartphones, qui ont commencé à reconstituer leurs stocks de puces mémoires.

La firme a noté un rebond de cette activité, bien que la demande demeure faible dans de nombreuses filières. Ainsi, Samsung s’attend à une « amélioration modérée » de ses bénéfices au premier semestre 2024, suivie d’une « amélioration plus significative » lors de la deuxième partie de l’année.

Samsung mise sur l’IA pour se refaire une santé

Les ventes de smartphones ont également diminué au quatrième trimestre, en partie car l’engouement autour de modèles commercialisés lors du trimestre précédent s’est dissipé.

En 2023, Apple a dépassé Samsung en tant que premier vendeur mondial de smartphones, place que le fabricant occupait depuis 2011. Un changement de paradigme causé par le bouleversement des habitudes des consommateurs, qui tendent davantage vers la gamme premium. La sortie prochaine du Galaxy S24 devrait toutefois lui permettre de stimuler ses opérations.

Samsung s’efforce également de rattraper son rival SK Hynix dans le domaine des puces de mémoire à grande largeur de bande (HBM). Ces modèles sont particulièrement prisés par Nvidia pour ses accélérateurs d’IA. Un marché que le géant coréen compte bien conquérir, en se positionnant sur les produits avancés et axés sur l’IA générative, ainsi que pour renforcer les fonctionnalités d’IA dans les smartphones et ordinateurs.

L’entreprise fabrique actuellement des semi-conducteurs de 3 nanomètres, mais prévoit de produire en masse des puces de 2 nanomètres dès 2025.