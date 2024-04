Plus que jamais, Samsung mise sur le Texas. En tout, 44 milliards de dollars devraient être dépensés par la firme sud-coréenne pour améliorer son site dédié à la production de semi-conducteurs, basé à Taylor, non loin d’Austin. La multinationale projette de construire une nouvelle usine de production ainsi que d’un ...

Plus que jamais, Samsung mise sur le Texas. En tout, 44 milliards de dollars devraient être dépensés par la firme sud-coréenne pour améliorer son site dédié à la production de semi-conducteurs, basé à Taylor, non loin d’Austin. La multinationale projette de construire une nouvelle usine de production ainsi que d’un centre de conditionnement avancé.

Au Texas, Samsung double la mise

À l’heure actuelle, Samsung construit d’ores et déjà une fabrique de semi-conducteurs à Taylor. Pour mener à bien ce projet, l’entreprise était prête à dépenser 17 milliards de dollars. Finalement, en raison de l’inflation, elle déboursera plus de 25 milliards de dollars pour que son usine à puces voie le jour. Néanmoins, le groupe ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

D’après les informations du Wall Street Journal, Samsung envisage d’investir près de 20 milliards de dollars supplémentaires dans la région, portant le montant total de ses investissements à environ 44 milliards de dollars. Avec cet argent, elle envisage la construction d’une nouvelle fabrique de semi-conducteurs, mais aussi des installations spécialisées dans le conditionnement des puces et dans la recherche et le développement.

Si le projet venait à être confirmé, il constituerait une victoire de plus pour l’Administration Biden dans sa quête visant à attirer les plus grands acteurs des semi-conducteurs sur son territoire, et ainsi se prémunir de toute pénurie. Avec la ratification du Chips and Science Act en août 2022, doté d’une enveloppe de 53 milliards de dollars, les entreprises cherchant à s’implanter sur le sol américain peuvent bénéficier du soutien financier du gouvernement américain.

En vertu de cette loi et pour l’accompagner dans son projet initial où elle a investi près de 25 milliards de dollars, Washington a prévu d’allouer plus de 6 milliards de dollars de subvention à Samsung. D’autres entreprises comme TSMC ou Intel ont obtenu des aides similaires, comprises entre 5 et 10 milliards de dollars, de la part de l’Administration Biden pour leurs projets de fabrique en Arizona.