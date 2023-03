Pour sa nouvelle usine texane de semi-conducteurs, Samsung va devoir allonger les billets... beaucoup plus que prévu. C'est ce que nous dit cette semaine Reuters. L'agence de presse britannique rapporte que le géant coréen devrait finalement débourser un montant total de plus de 25 milliards de dollars pour son projet de construction d'une usine de puces à Taylor, au Nord-Est d'Austin, au Texas.

Par rapport au budget initial, ce projet devrait ainsi coûter un peu plus de 8 milliards de dollars supplémentaires à Samsung, apprend-on. Une hausse drastique de budget principalement due à l'inflation. « La hausse des coûts de construction représente environ 80 % de l'augmentation », a notamment indiqué l'une des sources anonymes de Reuters, proche du dossier, ajoutant que « les matériaux sont devenus plus chers ».

Une usine qui devrait entrer en service courant 2025

« Plus l'usine sera achevée tard, plus son coût sera élevé », a commenté une autre source anonyme citée par Reuters. « Le coût estimé pourrait encore augmenter si la construction de l'usine de Taylor est retardée », a-t-elle indiqué. Contacté, Samsung n'a pas souhaité donner de commentaires sur cette hausse du budget, ou sur ses objectifs les plus récents concernant l'ouverture du site. D'après Reuters, l'usine de Samsung à Taylor, annoncée en 2021, devrait être achevée d'ici 2024 et commencer à produire ses premières puces courant 2025.

Les débuts du site se feraient alors avant la deadline de 2026 prévue par Samsung pour garantir ses crédits d'impôt à l'investissement, lit-on. Une fois achevé, le site devrait contribuer à la création de 2 000 emplois et aboutir à la fabrication de puces vouées à l'IA, à la 5G et plus généralement aux smartphones de la marque.

Reste que même en respectant son calendrier, Samsung pourrait être contraint à revoir de nouveau à la hausse son budget par la suite. Et il ne serait pas le seul dans cette situation. L'année dernière TSMC, premier fondeur indépendant au monde, a par exemple annoncé qu'il allait être forcé de tripler le montant de son investissement initial pour la construction d'une nouvelle usine de semi-conducteur, basée cette fois en Arizona. Budget total : 40 milliards. Même cas de figure pour Intel et son projet d'usine en Ohio, dont le coût de construction pourrait passer de 20 milliards... à un maximum de 100 milliards de dollars.