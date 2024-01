Cette année, Samsung n’a pas attendu le mois de février pour présenter au monde ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy « S ». Au lendemain du CES de Las Vegas, le géant coréen organisait ce 17 janvier un évènement bien à lui, dédié au lancement de ses Galaxy S24, ...

Cette année, Samsung n’a pas attendu le mois de février pour présenter au monde ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy « S ». Au lendemain du CES de Las Vegas, le géant coréen organisait ce 17 janvier un évènement bien à lui, dédié au lancement de ses Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Annonce de premier ordre et véritable pierre angulaire dans la stratégie de la marque pour 2024, l’arrivée de ces trois nouveaux appareils a cette année une saveur toute particulière : la saveur de l’IA, avec l’inclusion à ces différents terminaux de la nouvelle plateforme « Galaxy AI ». Avec elle, Samsung souhaite embrasser au plus vite l’intelligence artificielle sur smartphone, être à l’avant-garde face à ses concurrents immédiats… et surtout transformer les usages que les utilisateurs professionnels et les entreprises pourront avoir d’un type de produit devenu banal au fil du temps.

Pour en apprendre plus, Siècle Digital s’est entretenu avec Frédéric Fauchère, directeur de la division mobilité B2B chez Samsung France, et Baptiste Araujo, Chef produit au sein de la division Mobilité et B2B de Samsung Electronics.

Un trio de nouveaux smartphones… et un triptyque de géants pour mieux les exploiter

Gage de l’investissement de Samsung dans le secteur encore jeune de l’IA sur smartphone, le géant coréen s’est associé à Google et Microsoft afin de développer progressivement une nouvelle expérience sur mobile, sans compromettre la sécurité.

Les représentants de Samsung France ont d’ailleurs beaucoup insisté sur l’importance de ces partenaires et du triptyque ainsi formé dans la stratégie du groupe, et sa volonté de proposer un environnement logiciel sûr (en s’appuyant notamment sur l’outil de sécurité « Samsung Knox »), en dépit d’un nombre de possibilités accru grâce à l’arrivée de la plateforme Galaxy AI, décrite comme un véritable « assistant business ». Avec ce nouveau service, Samsung souhaite faire des Galaxy S24 des produits plus que jamais taillés pour les entreprises et leurs besoins. L’idée centrale est d’ailleurs de « changer leur manière de communiquer », tout en « sublimant les expériences utilisateurs et les expériences mobiles ».

Pour ce faire, Samsung compte beaucoup sur une base technique améliorée. Par rapport aux Galaxy S23 lancés l’année dernière, les Galaxy S24 et S24 Plus peuvent compter sur une nouvelle puce Exynos 2400, tandis que le Galaxy S24 Ultra embarque un surpuissant Sapdragon 8 Gen 3, signé Qualcomm. Ces deux processeurs mobiles disposent d’une partie « NPU » (une sorte de puce dans la puce) vouée toute entière à l’IA, et dont les capacités ont été nettement renforcées vis-à-vis de ce qu’offraient les précédentes générations de processeurs. L’idée ? Permettre à Galaxy AI et à ses principales fonctionnalités d’opérer localement, directement sur le smartphone, et sans aide d’un serveur extérieur. Un prérequis important, aussi bien pour assurer un niveau de sécurité robuste, que pour permettre un temps de réponse ultra rapide de l’IA embarquée.

Car cette dernière s’avère centrale dans l’expérience imaginée par Samsung. La firme nous a présenté six fonctionnalités principales, dont quatre spécifiquement pensées pour le contexte professionnel. Parmi elles, la prise de notes par IA (avec structuration et organisation automatique des notes pour un meilleur résultat), le compte rendu de réunions par IA, ou encore le changement d’intonation automatique dans les SMS (pour permettre de modifier en deux clics la tonalité d’un message écrit au préalable).

La nouveauté la plus impressionnante portée par la plateforme Galaxy AI est toutefois la traduction instantanée. Intégrée dans l’application Téléphone, cette fonctionnalité permet de faire intervenir un assistant d’appel capable de traduire en direct vos échanges avec un interlocuteur qui ne parle pas votre langue. L’opération se fait en local sur le Galaxy S24, sans intervention d’un serveur, ce qui permet à la fois une plus grande sécurité et une interopérabilité d’un téléphone à l’autre. Il ne sera donc pas nécessaire que les deux interlocuteurs aient un Galaxy S24 pour que la traduction soit menée à bien.

L’IA chez Samsung : une révolution « assez forte », mais l’apanage du haut de gamme

Au travers de ces nouveautés et de l’inclusion de l’IA dans les Galaxy S24, Samsung espère relancer ses ventes sur le marché du smartphone, et ce, alors qu’il a très récemment cédé à Apple sa place de premier vendeur de mobiles au monde. Un affront que la division B2B de Samsung prend avec philosophie, a fortiori en France : un marché important pour le groupe. Questionné à ce propos, Frédéric Fauchère explique notamment que la firme a une position de co-leader dans l’Hexagone sur le marché de l’entreprise et du B2B, glissant au passage que le B2B reste la sixième filiale au monde pour le géant coréen.

D’après le directeur de la division mobilité B2B de Samsung France, l’IA « sera une révolution assez forte dans le secteur de l’entreprise, c’est attendu », ajoutant avoir « bon espoir de voir une reprise assez forte des ventes sur le marché du smartphone… même si la demande en B2B restait globalement bonne », avec « seulement » -7 % en volume. « Pas si mal: on sera vraisemblablement pas très loin d’être à l’équilibre en valeur », ponctue Frédéric Fauchère, justifiant cette baisse par l’impact qu’a d’ores et déjà l’arrivée de terminaux plus durables et plus performants (qui restent ainsi efficaces plusieurs années) sur les renouvellements. À ce propos, Samsung franchit un nouveau cap en promettant 7 générations de mises à jour Android majeures pour ses Galaxy S24, mais aussi en assurant fournir des pièces détachées pendant 7 ans pour ses nouveaux appareils (et pendant 5 ans pour les batteries).

Selon Samsung, l’appétence du secteur B2B français pour l’IA est par ailleurs « assez forte », car elle permet de « booster la productivité (…) et parce que les fonctionnalités sont simples à comprendre ». D’après Frédéric Fauchère les choses devraient en outre « se mettre en place assez facilement car ces fonctionnalités seront gratuites avec renouvellement des parcs d’appareils ».

Reste un angle mort, pour l’instant, dans la stratégie de Samsung en la matière : le milieu et l’entrée de gamme. Dans l’immédiat, la firme ne mise sur l’IA que sur ses Galaxy S24… et si la marque promet d’étendre les fonctionnalités Galaxy AI à ses appareils d’ancienne génération (notamment les Galaxy S23 de l’an dernier), ainsi qu’à ses PC portables Galaxy Book et à certaines tablettes, seuls les produits haut de gamme seront dans l’immédiat concernés par l’intelligence artificielle et ses nouveaux usages.