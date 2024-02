PhonePe, géant indien des paiements numériques, a lancé son propre magasin d’applications sur Android. Indus Appstore offre des conditions plus favorables aux développeurs, en leur permettant par exemple d’utiliser des méthodes de paiement tiers.

Des fonctionnalités spécifiques à l’Inde

La fintech, financée par Walmart à hauteur de 12 milliards de dollars, tente d’attirer les développeurs sur sa plateforme depuis le mois de septembre. Elle vient désormais de lancer son nouveau magasin d’applications doté de nombreuses fonctionnalités destinées à mieux rivaliser avec Google.

La boutique proposera plus de 200 000 applications, dont Spotify, Paytm et Flipkart, et jeux mobiles dans 12 langues régionales, y compris l’anglais. Les applications de Microsoft, Meta et Amazon y figurent également, contrairement à celles de Google. Indus Appstore accepte les paiements tiers et ne collectera pas de frais d’inscription pendant un an. Aucune commission ne sera prélevée si les développeurs utilisent des services de paiement alternatifs.

L’app store propose plusieurs fonctionnalités pensées pour le marché indien, notamment la découverte d’applications par le biais de courtes vidéos et la possibilité de se connecter avec un numéro de téléphone au lieu d’une adresse électronique. Le lancement intervient alors que PhonePe capitalise sur la croissance du smartphone en Inde, qui compte entre 750 et 800 millions d’utilisateurs.

Le pays asiatique est le premier marché mondial en termes de téléchargements d’applications. Sameer Nigam, cofondateur et directeur général de la start-up, estime que ce secteur ne peut pas être contrôlé par une ou deux entreprises. Selon lui, le déploiement d’Indus Appstore forcera Google à améliorer les conditions d’utilisation du Play Store en Inde.

La fin du monopole Apple/Google ?

Les monopoles exercés par Apple et Google au sein de leur magasin d’applications respectif font l’objet de critiques de plus en plus acerbes, et sont même traduits en justice. En fin d’année dernière, la firme de Mountain View a perdu son procès contre Epic Games, portant sur des pratiques jugées déloyales dans le Play Store.

Les législateurs ont aussi décidé de prendre les choses en main. En Europe, le Digital Markets Act (DMA) va forcer les deux géants américains à ouvrir leurs systèmes d’exploitations mobiles à la concurrence. De nouveaux app stores devraient être proposés sur chacune des plateformes.

Pour sa part, PhonePe prévoit de monétiser Indus Appstore en faisant payer les développeurs pour la découverte d’applications, ainsi qu’en diffusant des publicités.