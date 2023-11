Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Pour les marques, c’est une période cruciale durant laquelle elles réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires. Cela, à condition d’avoir élaboré une stratégie suffisamment efficace pour générer plus de vente et attirer de nouveaux clients.

Pour y arriver, il n’y a pas de secret, il faut réussir à accroître sa visibilité sur des canaux numériques tactiques. Les magasins d’applications n’échappent pas à la règle.

Dans son livre blanc, Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, vous partage la recette du succès pour booster le reach et les conversions de votre application durant les prochaines semaines.

Entre conseils de pro, tendances et exemples, le document est une mine d’or pour propulser votre app aux sommets des résultats de recherche des stores.

Les étapes à suivre pour accroître la visibilité de votre app

Le marché des applications mobiles est très concurrentiel. Pour faire sortir votre app du lot et accroître son nombre de téléchargements organiques, vous devez nécessairement élaborer une stratégie d’App Store Optimization (ASO) robuste.

Cela implique de faire une étude de marché, d’identifier les habitudes de votre cible et de s’intéresser aux facteurs qui influencent réellement votre référencement. Il y en a une multitude : capture d’écrans, notes, titre, localisation, rétention… Quels sont les critères sur lesquels il faut concrètement travailler ? Une réponse difficile à trouver dans l’immensité du web, mais qu’Ad4Screen vous fournit dans ce livre blanc. En quelques minutes, vous connaîtrez tous les éléments à optimiser pour augmenter la visibilité de votre application.

L’agence vous explique également comment améliorer les deux pièces maîtresses de votre ASO, à savoir le reach et la conversion. La première implique de travailler sur deux verticales indépendantes : l’identification des zones de référencement, ainsi que la réalisation d’une analyse de champ sémantique et un positionnement sur les mots-clés ayant le plus de valeur. Pour la seconde, le design, l’optimisation des captures d’écran et les vidéos d’app preview sont à prendre en compte.

Pour optimiser le reach et les conversions de votre application, Ad4Screen vous offre des conseils qualitatifs activables de suite. Les exemples de grandes marques comme KFC, fournit tout au long de ce livre blanc, vous aideront à comprendre comment mettre en place chacune des actions recommandées de façon concrète.

Des conseils de pro pour améliorer votre référencement sur les stores

Les magasins d’applications introduisent régulièrement des mises à jour. Pour les marques, elles sont synonymes de nouvelles opportunités. Pour les saisir, vous devez constamment surveiller les dernières nouveautés présentées, comme les Customer Product Pages (CPP) sur l’App Store. Elles permettent aux développeurs de créer jusqu’à 35 pages de produits par app.

Sur chacune de ces pages, il est possible de personnaliser les captures d’écran, la description et l’App Video Preview. Elles ont toutes une URL unique permettant de l’optimiser selon le profil de l’utilisateur et le web referrer. La création de pages personnalisées pendant les temps forts de l’année vous permet de faire du marketing contextuel et de booster les conversions de vos campagnes payantes.

In-app events, placement Apple Search Ads, A/B tests… Il y a encore une large palette de nouvelles fonctionnalités à découvrir dans le livre blanc d’Ad4Screen. L’expert vous donne les clés nécessaires pour exploiter chacune d’entre elles et accroître, en continu, les performances de votre stratégie d’ASO.

Ce livre blanc est une lecture essentielle pour toute marque qui souhaiterait donner une nouvelle impulsion à son application lors du Black Friday, de Noël ou du nouvel an. Pour booster votre visibilité et votre chiffre d’affaires, téléchargez gratuitement le guide.