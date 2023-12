Dans l’univers de l’app marketing, l’enjeu de toute stratégie est le même : convaincre les individus de revenir et d’utiliser sur l’application. Avec un taux d’abandon significatif post-installation, les persuader d’y revenir constitue un défi majeur. Pour y arriver, les marques sont nombreuses à miser sur le retargeting, l’un des leviers du marketing digital les plus puissants en termes de ciblage.

Ce sujet sera justement au cœur du prochain webinar d’Ad4Screen. Le jeudi 14 décembre 2023 à 13h, l’agence média et marketing 100 % Cross-Device vous invite à découvrir le pouvoir de l’app retargeting et les meilleures pratiques à adopter pour activer, réengager et fidéliser vos utilisateurs. Objectif : booster votre retour sur investissement (ROI) !

Les clés pour faire de l’app retargeting ultra-performant

Durant cette webconférence, Emile Arriat, Head of Sales & Marketing chez Ad4Screen, vous emmènera à la découverte de l’app retargeting. Cette pratique consiste à réengager un utilisateur qui a abandonné un achat ou une action sur une application précédemment installée et utilisée. Pour ce faire, la marque utilise les données collectées lors de la visite du mobinaute sur l’app, puis le recontacte par le biais de publicités ciblées. L’enjeu est de le séduire à nouveau pour le fidéliser sur le long terme.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Il s’agit d’un levier qui a largement fait ses preuves : en moyenne, on compte 25 % d’engagement supplémentaire, un taux de clic quatre fois plus élevé et, surtout, un retour sur investissement multiplié par huit. Autant de résultats prometteurs que vous présentera l’expert d’Ad4Screen au cours de ce webinar. Ce sera l’occasion idéale d’en apprendre plus sur les nombreuses opportunités business que vous réserve l’app retargeting.

Des stratégies éprouvées pour maximiser votre ROI

En outre, Emile Arriat vous présentera des scénarios clés en main pour réengager vos mobinautes. Des conseils stratégiques vous seront fournis pour activer vos porteurs et les faire avancer dans votre tunnel de conversion en leur faisant déclencher un évènement, comme un premier achat ou une inscription. Une multitude de recommandations activables de suite vous seront offertes pour chacun de vos objectifs : réengagement d’utilisateurs inactifs, abandon de panier, maximisation du retour sur investissement…

Pour atteindre ces fameux buts, un élément ne doit pas être négligé : les assets créatifs. Ceux-ci doivent être attractifs et peuvent être personnalisés en temps réel en fonction des spécificités de chaque utilisateur, comme son emplacement, son historique de navigation ou encore ses goûts personnels. Ad4Screen vous partagera ses meilleures pratiques pour y arriver, et ainsi booster l’efficacité de votre stratégie d’app retargeting. Pour cela, de nombreuses astuces de pro sur la collecte de données ou encore l’analyse de performance vous seront également fournies.

Les nombreux exemples de grandes entreprises qui seront évoqués vous permettront de maîtriser encore un peu plus l’app retargeting. Autant dire que vous aurez toutes les clés en main pour activer, réengager vos utilisateurs et booster vos conversions. Inscrivez-vous dès maintenant au webinar d’Ad4Screen pour accroître rapidement les résultats de votre application.