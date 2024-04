De plus en plus d’entreprises sont à la recherche de travailleurs spécialisés dans le marketing digital. Le secteur est porteur, mais les candidats sont nombreux. Pour faire la différence, il faut se bien se former et choisir le bon programme. La plupart des écoles proposent des formations généralistes qui ne permettent pas toujours d’accéder aux meilleurs postes. En revanche d’autres ont élaboré des programmes sur-mesure qui permettent aux apprenants de booster leur employabilité en marketing digital et de se démarquer.

Comment monter en compétences en marketing digital ?

L’EFAP, la première école de communication en France, forme les meilleurs communicants, capables de s’adapter à un monde en continuel mouvement.

L’école aux multiples campus propose justement un programme parfaitement adapté pour les personnes qui souhaitent se perfectionner en marketing digital : le MBA spécialisé Digital Marketing & Business (DMB). Rendez-vous le mercredi 24 avril à 18h30 pour découvrir cette formation en détail à l’occasion d’un webinar dédié.

Véronique Moreau, Directrice des études pour le MBA spécialisé Digital Marketing & Business, animera cette conférence en ligne qui se tiendra en anglais. L’occasion de découvrir les modalités du programme. Vous verrez notamment que ce MBA spécialisé est proposé à Shanghai (en Chine), en partenariat avec l’ESSCA, l’une des meilleures écoles de commerce. Cette formation prépare à un double-diplôme MBA spécialisé EFAP / MSc ESSCA. Un moyen idéal pour les apprenants de découvrir un nouvel environnement et de lancer leur carrière dans ce pays aux très nombreuses opportunités.

Un MBA spécialisé à Shanghai

La ville de Shanghai est particulièrement dynamique. Cette gigantesque cité est un véritable hub économique et technologique, avec une concentration importante d’entreprises spécialisées dans la tech. De quoi offrir aux étudiants en marketing digital de nombreuses opportunités de réseautage avec des professionnels de l’industrie. Le MBA spécialisé Digital Marketing & Business est également proposé à Santander (en Espagne).

Pour vous présenter cette formation de l’EFAP le 24 avril à 18h30, Véronique Moreau sera accompagnée de Xavier Brochart, Maître de conférences à l’EFAP et à l’ESSCA. Ils seront accompagnés de Charlotte Delebarre, Brand content & Community Manager, Groupe EDH et Apolline Carminati-Rabasse, Responsable régionale online, M-A-C Cosmetics, tous deux Alumni du MBADMB. Au programme de ce webinar en anglais :

Quelles sont les compétences indispensables en marketing/comm ? ;

Quelles sont les soft skills indispensables dans ce secteur ? ;

Comment l’IA peut-elle nous améliorer plutôt que nous remplacer ? ;

Retour d’expérience d’anciens étudiants ;

Questions-réponses avec les participants.

Le MBA spécialisé Digital Marketing & Business est ouvert aux professionnels en activité, aux personnes à la recherche d’une reconversion, aux porteurs d’un projet entrepreneurial ou aux étudiants en recherche d’une 5e année en formation initiale ou en apprentissage. Pour connaître toutes les modalités de ce MBA spécialisé à Shanghai, rendez-vous le 24 avril à 18h30.

