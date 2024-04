Comme chaque semaine, retrouvez la sélection des meilleurs webinars à venir ! Que vous souhaitiez améliorer votre génération de leads, acquérir de nouvelles compétences digitales ou améliorer l’engagement de vos clients, vous êtes au bon endroit.

Pour découvrir encore plus de webconférences en direct et en replay, rendez-vous sur notre agenda webinars.

Un webinar pour vous former à la Data & à l’IA

Qui ? L’École Polytechnique Executive Éducation

Quand ? Le 26/04/24

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : L’École Polytechnique Executive Education vous présentera son programme pour les dirigeants, qui vise à vous aider à construire une feuille de route stratégique et personnalisé sur la Data & l’IA.

Une webconférence pour donner un nouveau souffle à votre carrière en marketing digital

Qui ? L’EFAP

Quand ? Le 24/04/2024

À quelle heure ? À 18h30

Sujet : L’EFAP vous présentera son MBA spécialisé Marketing Digital & Business, idéal pour acquérir de nouvelles compétences en marketing digital et faire la différence. Le programme vous permet de découvrir les opportunités professionnelles de Shanghai.

Un événement pour accroître les performances de votre entreprise grâce à l’apprentissage et au management collaboratifs

Qui ? 360Learning & ZestMeUp

Quand ? Le 23/04/2024

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : ZestMeUp et 360Learning se pencheront sur les aspects collaboratifs du management et de l’apprentissage pour améliorer la formation de vos collaborateurs, et ainsi leur investissement dans l’entreprise.

Un webinaire pour booster votre génération de leads dans le secteur automobile

Qui ? Kamp’n

Quand ? Le 23/04/2024

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Ce webinar est le rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir des techniques innovantes pour stimuler la croissance de votre entreprise dans l’automobile.

Un webinar pour améliorer votre expérience client à l’aide de l’IA

Qui ? Medallia

Quand ? Le 25/04/2024

À quelle heure ? À 10h45

Sujet : Medallia vous dévoilera comment l’IA peut vous aider à répondre aux besoins de personnalisation de l’expérience client.

Une conférence pour débloquer une vue complète de vos clients

Qui ? Fivetran

Quand ? Le 25/04/2024

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Découvrez comment connecter vos données et obtenir des insights précieuses pour stimuler l’engagement de votre clientèle et booster vos revenus. Le tout, grâce à une vue 360 de vos clients avec Fivetran et Google Cloud.

Un webinaire pour comprendre les changements à venir sur Google Ads

Qui ? AdPremier

Quand ? Le 25/04/2024

À quelle heure ? À 11h15

Sujet : First party data, priorisation des mots-clés vers les audiences, nouvel écosystème… AdPremier fait le point sur les évolutions tumultueuses de Google Ads pour vous aider à améliorer les performances de vos campagnes cette année.

