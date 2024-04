Découvrez comment propulser votre marque au sommet grâce aux conseils de leaders du social media, du marketing et de l’entrepreneuriat. Kamp’n, Siatel & Garguantua, Agorapulse, HubSpot & Aircall, et PayPlug vous proposent des webinars en direct et en replay pour améliorer vos process, renforcer votre relation avec vos clients et produire davantage de résultats.

Pour plus de webconférences, rendez-vous sur notre agenda webinars !

Un webinar pour transformer votre stratégie SMA en moteur de performance

Qui ? Kamp’n

Quand ? Le 18/04/2024

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Kamp’n vous donnera les clés pour optimiser votre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux (SMA), de l’audit à la performance. Que vous soyez amateur ou novice, ce webinar regorge de conseils pour vous !

Une webconférence pour simplifier la collaboration et le partage de documents dans votre entreprise

Qui ? Siatel & Garguantua

Quand ? Le 18/04/2024

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Découvrez comment un logiciel de Gestion Électronique de Documents (GED) peut transformer les dynamiques de travail dans votre organisation et améliorer la productivité de vos équipes rapidement.

Un webinaire pour faire du ROI social media une arme stratégique pour votre agence

Qui ? Agorapulse

Sujet : Zoom sur l’importance du ROI social media pour améliorer la fidélité et l’acquisition client de vos agences. Agorapulse vous explique comment utiliser cette métrique comme un pro pour y arriver.

Un événement pour mieux exploiter la data pour propulser votre business

Qui ? HubSpot & Aircall

Sujet : HubSpot & Aircall vous partageront leurs secrets pour identifier les données qui sont réellement pertinentes pour votre stratégie de vente, et en tirer pleinement profit.

Un webinar pour optimiser votre trésorerie et vos paiements

Qui ? PayPlug

Sujet : PayPlug est accompagné de la marque de mode Nénés Paris, qui vous dévoile comment une solution de gestion de trésorerie et de paiements lui a permis d’accélérer le développement de son activité.

