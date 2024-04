En 2024, les dirigeants ne peuvent plus passer à côté des nouvelles technologies pour nourrir leur réflexion stratégique. La Data et l’Intelligence Artificielle sont des clés essentielles pour piloter une entreprise. Ce sont des technologies capables d’offrir un avantage concurrentiel décisif. Pour libérer son plein potentiel, l’utilisation de l’Intelligence Artificielle ne doit pas se limiter à des tâches opérationnelles et techniques.

Une formation sur l’IA et la Data pour les dirigeants

L’École Polytechnique Executive Education organise un webinar pour présenter son Executive Certificat « Diriger avec la Data et l’Intelligence Artificielle ». Rendez-vous le vendredi 26 avril 2024 à 13h pour découvrir ce programme certifiant. Une formation qui s’adresse aux dirigeants désireux de tirer parti de la puissance de la data et de l’IA.

Au cours du programme, chaque décideur se verra proposer un accompagnement personnalisé pour aboutir à la construction de sa feuille de route stratégique sur la Data et l’IA.

Erwan Le Pennec, responsable pédagogique du programme et Professeur dans le département de mathématiques appliquées de l’École polytechnique, animera cette web-conférence. Ce sera également l’opportunité d’échanger avec un invité spécial : Jean-Philippe Faure, DSI chez Eiffage et certifié de la promotion 1. Il abordera son retour d’expérience et les atouts de cette formation.

Rendez-vous le 26 avril à 13h pour tout savoir

«L’Executive Certificat – Diriger avec la Data et l’Intelligence Artificielle » s’adresse aux dirigeants, consultants, directeurs de la transformation, DSI, et directeurs de business unit. À l’issue de la formation, vous serez capable de :

Maîtriser les enjeux de la Data et de l’IA pour les intégrer à votre stratégie ;

Maîtriser les concepts et cas d’usage de la Data et de l’IA ;

Créer de la valeur avec la Data et l’IA ;

Savoir intégrer les obligations et opportunités liées au cadre normatif ;

Savoir intégrer les risques liés à la sécurité des données.

Cette formation courte dispensée s’articule autour de 18 heures réparties en 3 modules. La prochaine session aura lieu du 5 juin au 5 juillet. En participant au webinar du 26 avril, vous obtiendrez tous les détails sur le déroulé de la formation et son contenu. Pour prendre part à cette aventure, vous devrez justifier d’un minimum de 8 ans d’expérience en management et d’une capacité à mettre en œuvre les enseignements de la formation.

Profitez de ce webinar pour poser toutes vos questions relatives au contenu du programme mais également celles concernant les modalités de candidature et de financement.

Appuyé sur des contenus de pointe, délivré par les meilleurs spécialistes, ce parcours dense, pensé pour les décideurs, permet d’obtenir un Executive Certificat délivré par l’École Polytechnique Executive Education. L’occasion de booster votre carrière et de renforcer vos compétences. Alors n’oubliez pas de vous inscrire !

