Les opportunités dans le domaine du marketing digital sont en plein essor. Pour trouver un poste intéressant, encore faut-il posséder les compétences adéquates et être capable de se démarquer des autres candidats. La région des Hauts-de-France, avec la ville de Lille en particulier, regorge d’opportunités. Que ce soit au sein des entreprises locales ou des agences spécialisées en marketing digital, les postes sont nombreux.

Travailler dans le marketing digital à Lille et ses alentours

Pour comprendre comment booster votre employabilité dans le domaine du marketing digital et trouver plus facilement un emploi à Lille, l’EFAP organise un webinar le jeudi 25 avril 2024 à 18h30.

Une web-conférence durant laquelle vous découvrirez le MBA spécialisé Digital Marketing & Business (DMB) proposé par l’EFAP, l’école des nouveaux métiers de la communication, un établissement fondé en 1961 par Denis Huisman.

Les analystes utilisent souvent le terme VUCA pour décrire notre monde actuel : Volatile, Incertain (Uncertain en anglais), Complexe et Ambigu. Un acronyme qui permet de décrire l’environnement dans lequel nous évoluons, et celui que nous connaîtrons demain. Le marketing digital est un moyen pour les entreprises de se différencier et de toucher de nouvelles audiences dans cet environnement en constante évolution.

Pourquoi choisir l’EFAP Lille ?

Alors, que vous soyez étudiant en quête d’une cinquième année en cursus initial ou en apprentissage, en reconversion professionnelle ou porteur d’un projet entrepreneurial, ce webinar est fait pour vous. Vincent Montet, fondateur et directeur du MBA spécialisé Digital Marketing & Business (DMB) de l’EFAP et vice-président de l’ACSEL, vous présentera les contours du marché actuel lors de cette conférence en ligne du jeudi 25 avril 2024.

Il sera accompagné par Arnault Chatel, responsable pédagogique au sein du MBA spécialisé Digital Marketing & Business. Adeline Traisnel, chargée de communication & marketing B2B chez e.sncf solutions et Alumni du MBA DMB. Ainsi que Fanny Delpierre, chargée de l’expérience digitale chez Lesaffre International et aussi Alumni du MBA DMB. L’occasion de poser toutes vos questions et de mieux cerner cette formation.

Une formation innovante et à la pointe des dernières technologies classée numéro 2 régional dans le ranking des meilleurs master/mba par Eduniversal, un atout majeur dans la région des Hauts-de-France face à des candidats moins qualifiés. Voici le programme du live du 25 avril :

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Com ? ;

Quelles soft skills incontournables dans ce secteur ? ;

La place du MBA DMB dans l’écosystème digital des Hauts-de-France ? ;

Pourquoi l’EFAP Lille est-elle partenaire d’Euratechnologies ? ;

Comment l’IA peut-elle nous augmenter au lieu de nous remplacer ? ;

Retours sur des parcours d’alumni ;

Questions/Réponses avec les participants.

