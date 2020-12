Chose promise, chose due. En novembre, Apple annonçait le lancement imminent d’un programme permettant aux « petits développeurs » de bénéficier d’une réduction de taxe de 15% sur les ventes effectuées au sein de l’App Store. Initialement prévu pour arriver le 1er janvier 2021, ce programme baptisé « App Store Small Business Program » s’est finalement lancé plus tôt que prévu, a rapporté AppleInsider. En effet, dès cette semaine, certains développeurs ont pu en profiter.

Apple semble enfin prête à faire des concessions. Avec son App Store Small Business Program, la firme à la pomme offre la possibilité aux « petits développeurs » (c’est-à-dire ceux qui réalisent moins d’un million de dollars de chiffre d’affaires par an) de bénéficier d’une importante réduction de taxe sur les ventes réalisées depuis l’App Store. Jusqu’à présent, ces derniers (comme tous les autres), étaient taxés à hauteur de 30%. Grâce à ce programme, ceux qui remplissent les conditions imposées par Apple ne le seront plus qu’à 15%.

Devant arriver le 1er janvier 2021, le lancement de ce programme ne s’est finalement pas fait attendre puisque certains ont déjà pu en profiter. Le développeur Jacob Gorban, notamment, fait partie des chanceux. Sur Twitter, il a partagé des captures d’écran témoignant de cette baisse de taxe pour son application ImageFramer.

Looks like the reduced Small Business App Store fee is now in effect. This is for our Mac app, ImageFramer. Time in UTC. 42.5/50 = 0.85. @mjtsai @OliverJHaslam @9to5mac @MacObserver pic.twitter.com/7LkaAQMhAR

— Jacob Gorban (@jacobgorban) December 24, 2020