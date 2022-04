Le 5 avril, le studio de développement et distributeur de jeux vidéo Epic Games met gratuitement, à la disposition de tous, la nouvelle génération de son moteur de développement, Unreal Engine 5, après presque un an d’accès anticipé.

Repousser encore plus loin les limites du jeu vidéo avec Unreal Engine 5

Deux ans après l’annonce de la nouvelle version de Unreal Engine, Epic Games dévoile à travers un communiqué, les nouvelles technologies présentes au sein de son moteur. Parmi elles, deux fonctionnalités clés : Lumen et Nanite.

Lumen, une technique d’illumination globale dynamique, permet de contrôler l’éclairage direct et indirect en temps réel. Quant à Nanite, il s’agit d’un système de gestion de la géométrie pensé pour supporter des jeux au nombre de polygones plus élevés tout en maintenant une vitesse d’affichage en temps réel garantie sans perte.

Unreal Engine 5 propose également de nombreux outils qui faciliteront la vie des développeurs, notamment pour la création de mondes ouverts. Le World Partition permet de rendre la création de ces mondes plus aisée en les divisant à travers une grille et en affichant seulement les sections nécessaires à l’écran. Le One File Per Actor permet aux équipes créatives d’avancer à plusieurs sur leurs projets sans déborder sur le travail des autres.

Afin de promouvoir leur nouveau moteur de développement et de montrer les capacités de celui-ci, Epic Games a sorti Lyra, un jeu de tir multijoueur bac à sable. Cet échantillon permet aux développeurs et aux curieux de se familiariser avec le logiciel en ayant des bases sur lesquelles s’appuyer.

La technologie de Unreal Engine 5 avait déjà été présentée au grand public en décembre dernier à travers la démo de The Matrix Awakens ou encore du chapitre 3 de Fortnite qui tourne d’ores et déjà sous la nouvelle version du moteur.

Des jeux très populaires et acclamés par le public tels que Life Is Strange 2, Rocket League ou encore Star Wars Jedi : Fallen Order ont été développés sous la 4ème version du moteur.

Par ailleurs, Epic Games a décidé de conserver le même modèle économique que celui utilisé avec Unreal Engine 4. À savoir, l’utilisation de la licence standard est entièrement gratuite tant que le jeu développé n’atteint pas le million de dollars de revenus. À partir de celui-ci, le géant du jeu vidéo réclamera 5% de royalties.

Un moteur de développement pour tous les domaines

Unreal est devenu très populaire en dehors de l’industrie du jeu vidéo. Des secteurs comme ceux du cinéma ou de la télévision se servent de ses outils pour produire leur contenu comme The Mandalorian. La série a tiré profit de la technologie d’Unreal Engine pour projeter en temps réel les environnements sur d’immenses écrans LED.

Dans cette lancée, le moteur d’Epic Games offre de nouveaux outils afin de concevoir des animations, du son et des modèles 3D sans passer par un logiciel tiers. L’objectif est de pouvoir créer du contenu audio ou vidéo de très haute qualité au sein d’Unreal Engine 5.

Le directeur technique d’Epic Games, Kim Libreri a indiqué à The Verge espérer voir de plus en plus de croisement de ce genre entre les médias à l’avenir, « Avec les nouvelles technologies, il est tout à fait possible qu’une scène réalisée pour une série ait une chance de se retrouver dans un jeu ou, si l’on regarde un peu plus vers le futur, dans un métavers. »