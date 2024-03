L’éditeur de Fortnite n’en démord pas. Il estime qu’Apple ne se soumet pas à une ordonnance du tribunal l’obligeant à ouvrir son App Store à des options de paiement extérieures.

Apple ne respecterait pas ses obligations

Dans un document adressé à un juge fédéral ce mercredi 13 mars, Epic Games exige que la marque à la pomme soit sanctionnée pour ne pas avoir respecté une décision de justice antérieure, rapporte Bloomberg.

L’affaire remonte à 2020, lorsque le géant des jeux vidéo a porté plainte contre Apple pour la politique tarifaire au sein de l’App Store. Depuis, les jeux de l’entreprise ne sont plus disponibles dans le magasin d’applications. S’en est suivi un long procès, finalement remporté par Apple sur neuf des dix chefs d’accusation. La société a ainsi été reconnue coupable d’avoir enfreint la loi californienne sur la concurrence déloyale en limitant la capacité des développeurs à communiquer sur des systèmes de paiement alternatifs, potentiellement moins onéreux.

En conséquence, Apple a été forcée, à la fin 2023, d’autoriser les développeurs à intégrer des liens menant vers d’autres solutions de paiement. Une mesure uniquement valable aux États-Unis, mais bafouée par l’entreprise, estime Epic Games.

Les liens sont « commercialement inutilisables » à cause des frais et règles auxquels ils sont soumis, indique l’éditeur. « Le nouveau système d’Apple taxe, réglemente, restreint et pèse sur les liens in-app qui dirigent les utilisateurs vers des mécanismes d’achat alternatifs sur le site web d’un développeur », écrit l’entreprise.

Début d’année corsé

Pour sa part, la firme de Cupertino assure se conformer pleinement à l’injonction depuis le mois de janvier. Elle estime que la réglementation des liens externes s’avère nécessaire pour « protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, maintenir l’intégrité de l’écosystème d’Apple, promouvoir le flux d’informations, éviter la confusion des utilisateurs et permettre un examen efficace des applications des développeurs par App Review ». Une position de défense habituelle pour la firme, qui joue habituellement la carte de la sécurité des utilisateurs pour justifier ses pratiques.

Le début d’année 2024 est particulièrement mouvementé pour Apple d’un point de vue réglementaire. De l’autre côté de l’Atlantique, elle est forcée de se soumettre au Digital Markets Act (DMA), et donc d’ouvrir son système fermé à la concurrence. Dans ce sens, elle a même annoncé le possible retour de Fortnite sur iOS. L’entreprise a également écopé d’une lourde amende de 2 milliards d’euros pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du streaming musical.