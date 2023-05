Il semble plus probable que Disney rachète entièrement Hulu que l’inverse, a indiqué Brian Roberts, le PDG de Comcast. La firme détient également des parts dans le service de streaming. ...

La décision interviendra début 2024

Depuis 2019, Comcast détient une participation de 33 % dans Hulu, le reste appartenant à Disney. Selon l’accord passé entre les différentes parties, Disney peut exiger de Comcast qu’il vende sa participation dans Hulu et, inversement, Comcast peut forcer la vente, à partir de janvier 2024. Si en septembre dernier, Brian Roberts affirmait lors d’une conférence d’investisseurs que Comcast serait intéressée par le rachat de la participation majoritaire de Disney dans Hulu « si elle était mise en vente », il change désormais son fusil d’épaule, rapporte Variety.

« Je pense qu’il est plus probable qu’improbable que Comcast finisse par vendre le contrôle total de Hulu à Disney », a-t-il confié lors d’un événement à New York. « Je suis presque certain que si et quand nous vendrons notre participation dans Hulu, ce sera pour un montant supérieur à celui que nous détenons », a-t-il continué. Hulu était valorisée à 27,5 milliards de dollars en 2019.

Ces déclarations interviennent juste après que Bob Iger, le PDG de Disney, a annoncé la semaine dernière que les contenus de Disney+ et de Hulu seraient combinés en une seule application avant la fin de 2023 pour les abonnés des deux services de streaming.

Le PDG de Disney reste flou

Lors d’une conférence téléphonique portant sur les résultats de Disney, Iger a expliqué que son entreprise avait eu des discussions « constructives » avec Comcast sur l’avenir de Hulu. « La façon dont les choses se déroulent en fin de compte est, dans une certaine mesure, entre les mains de Comcast et entre les mains… d’une conversation ou d’une négociation que nous avons avec eux », a-t-il précisé.

Au cours des trois premiers mois de 2023, Hulu a gagné 200 000 nouveaux abonnés nets pour atteindre un total de 48,2 millions. Pour sa part, Disney a enregistré une nouvelle perte d’abonnés en passant de 161,8 millions d’utilisateurs à 157,8 millions. Parallèlement, le service a vu son revenu moyen par abonnement augmenter de 13 %, principalement du fait de hausses tarifaires opérées fin 2022.