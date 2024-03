Apple a entamé le déploiement d’iOS 17.4. Si cette nouvelle version du système se contente d’apporter quelques nouveautés mineures aux iPhone à travers le monde… elle représente néanmoins un tournant majeur en Europe. Et pour cause, cette mise à jour est la première à devoir se conformer à la nouvelle législation européenne imposée par le DMA (Digital Markets Act), qui entre en vigueur ce 6 mars au sein de l’Union européenne.

Ce changement force Apple à revoir sa copie sur un certain nombre de points, et contraint notamment le groupe à ouvrir, pour la première fois, son écosystème logiciel aux magasins d’applications tiers. Une nouveauté, exclusive au marché européen, qui est donc déployée cette semaine sur nos iPhone au travers d’iOS 17.4… d’ores et déjà accessible chez une majorité d’utilisateurs français à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Apple serre les dents, et ouvre ses iPhone à des rivaux de l’App Store…

Outre la prise en charge des boutiques d’applications tierces sur les iPhone dans l’UE, iOS 17.4 marque aussi un tournant pour les développeurs, qui peuvent à présent proposer des options de paiement tierces, toujours en Europe.

Comme le rappelle Engadget, développeurs de navigateurs web ne sont par ailleurs plus obligés de baser leurs applications sur le dispositif WebKit d’Apple, et la marque est désormais contrainte d’ouvrir la puce NFC de ses smartphones aux paiements sans fil externes à Apple Pay. Une nouveauté qui pourrait d’ailleurs pousser de nombreuses banques à sortir du système de paiement d’Apple pour proposer leur propre solution, ou s’appuyer sur une solution concurrente.

Notons que la plupart de ces changements prévus au sein de l’UE s’étendent aussi aux iPad, et ce au travers d’iPadOS 17.4, également proposé par Apple. En parallèle, la firme devrait enfin lancer visionOS 1.1 (pour l’Apple Vision Pro, pour l’instant commercialisé uniquement outre-Atlantique), mais aussi macOS 14.4, watchOS 10.4 et HomePod – version 17.4.

Comme évoqué plus haut, iOS 17.4 regroupe quoi qu’il en soit plusieurs nouveautés intéressantes, déployées en plus des changements réservés au Vieux continent. Parmi elles, les transcriptions automatiques pour l’application Podcasts (en anglais, espagnol, français et allemand), avec sous-titres synchronisés ; de nouveaux emojis ; une nouvelle fonctionnalité de préservation de la batterie ; la possibilité de déclencher Siri en prononçant seulement son nom (au lieu de la requête « Dis Siri ») ; ou encore une fonctionnalité permettant de mieux protéger son iPhone en cas de vol.