Avec 8,7 milliards de dollars, le chiffre d’affaires d’Apple en Inde a grimpé de 42 % en 2023 d’après une étude menée par la banque Morgan Stanley dévoilée le 23 février. Cupertino multiplie ses efforts pour séduire les consommateurs indiens et cela fonctionne : l’Inde est devenue le cinquième pays qui achète le plus d’iPhone, devant la France.

Pour Apple, l’Inde est un Eldorado

La réussite d’Apple sur le sous-continent n’est pas liée aux sorties des derniers modèles, mais plutôt à la durée de vie d’appareils un tout petit peu plus anciens. Dans l’ordre, les cinq principaux smartphones expédiés en Inde étaient l’iPhone 13, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et enfin l’iPhone 15, le modèle le plus récent. Ces cinq smartphones représentaient 86 % des ventes totales d’iPhone dans le pays. Le prix moyen déboursé par un Indien est de 940 dollars, 10 % de moins que la moyenne mondiale tournant autour des 1 050 dollars.

Les expéditions du smartphone phare d’Apple en Inde ont augmenté de 39 % l’an dernier pour atteindre 9,2 millions d’unités. 4 % des revenus engrangés par le géant technologie grâce à l’iPhone proviennent du pays le plus peuplé au monde, contre seulement 3 % en 2022 et 1 % il y a cinq ans. En atteignant une telle part de marché, l’Inde surpasse toutes les nations européennes, et faites du pays, une des pièces maîtresses de la stratégie d’Apple.

Avec plus de 600 millions de détenteurs de smartphones et une population en hausse, l’Inde est devenue une priorité pour de nombreux acteurs du secteur des smartphones. C’est le cas de Samsung, de Google, mais surtout d’Apple qui y multiplie les investissements. Fin avril 2023, la société a inauguré ses deux premiers Apple Store du pays, à Mumbai et à New Delhi, lui permettant d’asseoir sa présence sur ce marché.

Outre la vente de smartphones, l’entreprise californienne s’est rabattue sur le pays pour produire ses futurs appareils, elle qui cherche à réduire sa dépendance envers la Chine. Avec la politique anti-Covid menée par Pékin, et les tensions géopolitiques grandissantes entre la superpuissance asiatique et son rival américain, l’Inde a saisi l’opportunité de devenir un véritable Eldorado pour Apple.

Petit à petit, le rôle de l’Inde dans l’Inde dans la chaîne d’approvisionnement du groupe prend de l’ampleur. D’ici 2025, le groupe transférera 25 % de sa production d’iPhone en Inde. Ses fournisseurs, à l’instar de Foxconn, multiplient leurs projets d’implantation dans le pays. Aussi, le groupe s’est rapproché d’acteurs locaux comme Tata. Le géant indien a même racheté une usine de production d’iPhone au Taïwanais Wistron et prévoit la construction d’une immense usine d’assemblage d’iPhone en Inde. L’objectif pour le géant américain de la tech et ses partenaires : fabriquer plus de 50 millions d’iPhone par an dans le sous-continent indien.