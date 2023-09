La Chine intensifie sa campagne contre Apple. L’interdiction pour les fonctionnaires d’utiliser un iPhone dans le cadre de leur travail va être élargie à nouveau. Une relation « symbiotique » ...

Une relation « symbiotique » remise en cause

À travers cette démarche, l’Empire du Milieu souhaite réduire sa dépendance à l’égard des technologies étrangères et renforcer sa cybersécurité. Elle s’inscrit également dans le cadre d’une campagne visant à limiter les flux d’informations sensibles en dehors des frontières du pays, alors que les tensions géopolitiques entre les deux premières puissances mondiales s’intensifient.

L’interdiction va s’étendre aux agences soutenues par le gouvernement ainsi qu’aux entreprises d’État. Les employés de certains régulateurs du gouvernement ont reçu des instructions via des groupes de discussion et lors de réunions pour ne plus apporter l’iPhone au bureau.

Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour Apple. Les entreprises d’État emploient des millions de personnes en Chine, et la marque à la pomme mise gros sur ce marché, sur lequel elle connaît une importante croissance. L’entreprise domine le secteur des smartphones haut de gamme dans le pays, où elle réalise environ 19 % de son chiffre d’affaires global.

Elle assemble, en outre, la majorité de ses iPhone en Empire du Milieu, où elle emploie des millions de personnes. Plus tôt cette année, le PDG d’Apple, Tim Cook, qualifiait la relation son entreprise avec la Chine de « symbiotique ».

Les technologies chinoises aussi restreintes aux États-Unis

En amont, Pékin incite agences et entreprises publiques à remplacer les technologies étrangères par des produits nationaux. Huawei vient d’ailleurs de commercialiser un nouveau smartphone haut de gamme en Chine, le Mate 60. Celui-ci, et plus particulièrement son processeur, soulève d’importantes questions outre-Atlantique, où l’on s’interroge sur la provenance de la technologie.

Cette mesure semble indiquer un changement de cap à Pékin, où l’iPhone est considéré comme un appareil sécurisé. Les États-Unis ont pris des mesures similaires contre des sociétés issues de l’Empire du Milieu, notamment à l’encontre de Huawei et de TikTok. L’application est interdite sur les appareils gouvernementaux américains depuis décembre dernier, et risque des restrictions encore plus lourdes à l’échelle nationale.

Aussi, Washington restreint lourdement les exportations de technologies liées aux semi-conducteurs vers la Chine, en plus de limiter le déploiement des équipements de communication fabriqués par des entreprises chinoises.