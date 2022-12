Alors que le marché des appareils électroniques continue de chuter dans le monde, affecté par un contexte économique difficile, le secteur du smartphone n’est pas épargné. Une étude publiée le 2 décembre par le cabinet d’analyse International Data Corporation (IDC), prévoit un recul de 9,1 % des expéditions de téléphones mobiles en 2022.

Un recul attendu

1,24 milliard. Il s’agit du nombre d’unités expédiées pressenties par IDC pour 2022, légèrement au-dessus des attentes du cabinet. Pour 2023, si IDC a revu à la baisse ses prévisions, l’entreprise américaine s’attend à une reprise de 2,8 % du marché. Ryan Reith, vice-président du groupe, explique que « nous pensons que le marché mondial des smartphones restera en difficulté jusqu’au premier semestre 2023, avec l’espoir d’une reprise vers le milieu de l’année prochaine et d’une croissance dans la plupart des régions au second semestre ».

Il précise que « la hausse des coûts est une préoccupation évidente pour le marché des smartphones et les catégories adjacentes de technologies grand public, mais nous pensons que la majeure partie de cette demande réduite sera repoussée et soutiendra la croissance mondiale à la fin de 2023 et au-delà ». Il ajoute qu’« un cycle de remplacement des appareils continue de se mettre en place dans de nombreux marchés émergents en difficulté, tandis que les marchés développés ont compensé la hausse des coûts par une activité promotionnelle accrue, des offres de reprise plus attractives et des plans de financement étendus ». Il conclut, « cela a soutenu la croissance dans le marché haut de gamme malgré les vents contraires de l’économie ».

Vers une hausse du prix moyen des smartphones

Bien que les expéditions de smartphones soient sur le déclin, les prix moyens de vente des appareils continuent d’augmenter. Anthony Scarsella, directeur de la recherche chez IDC, indique que « malgré le ralentissement du marché, les prix de vente moyens se maintiennent à la hausse car les consommateurs optent pour des appareils haut de gamme qui peuvent durer trois ou quatre ans ».

Il s’agit de la troisième année consécutive où les prix de vente moyens (ASP) grandissent. D’après lui, en 2022, l’ASP devrait atteindre les 413 dollars, en augmentation de 6,4 % par rapport aux 388 dollars de 2021. C’est la première fois depuis 2011 que l’ASP dépasse la barre des 400 dollars. « De plus, la part d’unités iOS devrait s’élever à 18,7 %, la plus élevée de toutes les années de prévision, ce qui constitue un élément moteur de la forte croissance de l’ASP », souligne-t-il.

Enfin, les composants 5G commencent à intégrer de plus en plus de smartphones. IDC estime qu’un peu plus de la moitié des smartphones expédiés dans le monde en 2022 peuvent profiter de la technologie 5G. Un chiffre qui devrait atteindre les 80 % en 2026. De même, les téléphones pliables continuent de se développer, représentant 1 à 2 % du marché mondial en 2022, soit environ 15 à 16 millions d’appareils.

L’étude d’IDC rejoint celle conduite par le cabinet Canalys sur le marché européen du smartphone pour le premier trimestre 2022. Les restrictions liées à la crise du Covid-19 et les pénuries de composants ont fortement impacté un secteur qui aura besoin de temps pour retrouver le niveau des années précédentes.