Alors qu’elle est valorisée à 29 milliards de dollars à l’heure actuelle, OpenAI pourrait bien tripler cette valorisation, atteignant une valeur comprise entre 80 et 90 milliards de dollars. L’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle est en pourparlers avec ses investisseurs pour vendre une partie de ses actions, lui permettant d’atteindre une telle somme.

Sam Altman a d’ores et déjà élaboré son plan d’attaque pour atteindre cette valorisation record

Le fondateur et dirigeant d’OpenAI, Sam Altman, souhaiterait céder une partie du capital de sa société, détenu à 49 % par Microsoft et qui a investi au moins 10 milliards d’euros dans l’entreprise en janvier dernier. En parallèle, les employés détenant des actions seront autorisés et même invités à les revendre. Ainsi, l’entreprise ne serait pas obligée d’augmenter son capital afin d’engager un nouveau tour de table.

En avril dernier, OpenAI avait réussi à lever un peu plus de 300 millions de dollars auprès de Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive et K2 Global, lui permettant d’atteindre cette fameuse valorisation de 29 milliards de dollars. La start-up vise déjà trois fois plus haut, jugeant qu’elle est l’une des entreprises les plus en vogue de la Silicon Valley grâce aux capacités de ses outils d’IA générative.

En étant valorisée au moins 80 milliards de dollars, OpenAI serait l’une des start-up les mieux évaluées au monde. Seules ByteDance, la maison mère de TikTok, SpaceX, la start-up aérospatiale détenue par Elon Musk, et Shein, le détaillant chinois de mode en ligne, possédaient en mai 2023 des valorisations plus importantes à respectivement 225, 137 et 100 milliards de dollars.

OpenAI embarquée malgré elle dans la course à l’IA générative

Si OpenAI se présente comme l’un des pionniers de l’intelligence artificielle générative, elle a désormais à faire à une très forte concurrence. Les géants technologiques, comprenant qu’ils prenaient du retard sur la start-up, ont mis les bouchées doubles pour proposer à leur tour, des outils d’IA performants. Ainsi, Google a mis au point Bard et travaille sur un générateur d’images visant à concurrencer le tout récent DALL-E 3.

De son côté, Meta a dévoilé Llama 2 qu’il a mis plusieurs mois à mettre au point. Plusieurs entreprises, à l’instar d’Alibaba Cloud, l’ont intégré dans leurs services de cloud computing. Amazon, lui, mise sur cette technologie pour améliorer l’expérience client, et n’a pas hésité à débourser 4 milliards de dollars dans Anthropic, une des start-up IA les plus en vogue en ce moment.

Malgré cette forte concurrence, la société dirigée par Sam Altman a assuré qu’elle prévoyait d’atteindre le milliard de dollars de chiffres d’affaires d’ici la fin de l’année. Elle multiplie ses efforts pour sécuriser ses modèles d’IA afin de rassurer ses clients, et continue de proposer de nouvelles fonctionnalités à son fer de lance, ChatGPT. Désormais, il est possible de discuter à voix haute avec le robot conversationnel d’Open AI.