Bard, l’intelligence artificielle de Google, peut désormais s’intégrer à Gmail, Docs, YouTube ou encore Google Maps pour en extraire des informations utiles. Avec cette nouveauté, le géant des moteurs de recherche s’efforce de rattraper son retard de popularité face à ChatGPT d’OpenAI.

Bard est trois fois moins utilisé que ChatGPT

Lors de son lancement en mars dernier, Bard avait déçu les utilisateurs : manque de détail dans les réponses, des hallucinations répétées, son incapacité à coder et surtout l’absence de communication avec les autres services de Google. Plus les semaines passent, plus l’entreprise améliore les capacités de son intelligence artificielle pour rattraper ChatGPT.

Sans succès… D’après les informations de Similarweb, une entreprise spécialisée dans l’analyse de données, l’intelligence artificielle d’OpenAI a enregistré, en août, près de 1,5 milliard de visites sur ordinateur et sur mobile, soit trois fois plus que Bard. Le responsable produit Google pour Bard, Jack Krawczyk, avait lui même déclaré cet été dans une interview au New York Times « C’est agréable et nouveau, mais cela ne s’intègre pas vraiment dans ma vie personnelle ».

Avec cette nouvelle mise à jour et l’arrivée des extensions, Bard pourrait s’immiscer dans le quotidien des internautes. L’intelligence artificielle pourra, par exemple, rechercher des fichiers dans Google Drive, fournir des résumés d’échange de mail avec Gmail, ou encore planifier un voyage avec Google Maps.

En mars dernier, OpenAI avait déjà annoncé une mise à jour similaire. Avec des extensions tierces, ChatGPT peut être utilisé pour chercher les produits d’une recette sur Instacart, peut planifier un voyage sur Expedia, ou encore réserver un restaurant.

Google tente de rassurer les utilisateurs sur l’utilisation des données personnelles. « Nous nous engageons à protéger vos informations personnelles. Si vous choisissez d’utiliser les extensions Workspace, votre contenu de Gmail, Docs et Drive n’est pas vu par les réviseurs humains, ni utilisé par Bard pour vous montrer des publicités ou utilisé pour entraîner le modèle » déclare l’entreprise dans son billet de blog.

Une des nouveautés importantes de Bard est la possibilité de vérifier deux fois les réponses. L’intelligence artificielle indique lorsqu’elle répond son niveau de certitude pour chaque phrase pour identifier les hallucinations.

Pour l’instant disponible en anglais, les nouveaux services de Bard devraient être étendus dans les prochains mois dans d’autres langues. Les internautes francophones ont, tout de même le droit à une nouveauté. Ils peuvent désormais envoyer des images à l’intelligence artificielle. Lorsqu’un utilisateur envoie une liste d’aliments en photographie, elle peut par exemple les analyser et proposer une recette. Il faudra désormais attendre de voir si l’engouement des utilisateurs pour Bard est plus fort.