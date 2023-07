La division cloud computing d’Alibaba a annoncé qu’elle prenait en charge le modèle de langage open source Llama 2 proposé par Meta. Depuis le 26 juillet 2023, les clients des services cloud de l’entreprise chinoise ont la possibilité d’utiliser cet outil pour développer leurs propres modèles d’intelligence artificielle générative.

Alibaba Cloud s’appuie sur la présence de Llama 2 dans ModelScope pour attirer de nouveaux clients

Alibaba Cloud a ajouté le modèle de langage de la firme de Mark Zuckerberg dans ModelScope, la plateforme open source Model-as-a-service qu’elle propose. L’outil met à disposition près de 700 modèles d’IA divers et variés, de la vision par ordinateur, au traitement du langage naturel, pour l’ensemble de ses clients. Désormais, les développeurs pourront exploiter Llama 2.

Comme l’indique la branche cloud d’Alibaba dans un communiqué, l’ajout de ce modèle de langage dans ModelScope s’inscrit dans ses objectifs qui visent à offrir aux start-up « des services complets permettant le développement, la formation et le déploiement de modèles d’intelligence artificielle ». Pour la société, sa relation avec Meta peut l’aider à attirer de nouveaux clients afin d’engranger plus de revenus, après avoir enregistré une légère baisse de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2023.

Pour l’entreprise américaine, cela permet de renforcer sa présence en Chine, un pays où ses réseaux sociaux ne sont pas présents. Mark Zuckerberg, malgré ses critiques à l’égard de Pékin, avait déjà envisagé de proposer certains des produits sur ce marché qu’il juge lucratif. Dans cette optique, des pourparlers avec Tencent ont été entamés pour vendre son casque VR, le Meta Quest.

Meta parie sur l’open source

Plus tôt cette année, le groupe avait annoncé que son partenaire préféré pour l’utilisation de Llama 2 était Microsoft. Cette information a été confirmée depuis : le modèle a d’abord été commercialisé via Azure. Néanmoins, Meta n’a pas fermé la porte aux autres entreprises en déclarant que son outil serait également disponible via d’autres partenaires. Llama 2 sera gratuit pour les entreprises dont les services sont utilisés par moins de 700 millions d’utilisateurs actifs par mois. Tous ceux avec plus d’usagers devront demander une licence payante à Meta.

Avec Llama 2, le géant de la tech espère bien rattraper son retard sur les deux mastodontes de l’intelligence artificielle générative : Microsoft qui s’est associé à OpenAI, et Google. Meta a fait le choix de l’open source pour son grand modèle d’apprentissage. Le dirigeant de l’entreprise affirmait dans un post Facebook que la solution soit ouverte « stimulait l’innovation » tout en permettant que « davantage de personnes puissent l’examiner de près afin d’identifier et de résoudre les problèmes potentiels ».