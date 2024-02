En 2022, les exportations françaises vers la Chine ont atteint près de 13 milliards d’euros sur les plateformes d’Alibaba, soit une croissance de 144 % depuis 2019, selon une étude menée par l’université Bocconi pour le groupe de l’Empire du Milieu. Un succès qui s’explique par l’attrait des consommateurs chinois pour les produits issus de l’Hexagone.

La « marque France » séduit les utilisateurs chinois d’Alibaba

L’étude vise notamment à examiner les activités des entreprises françaises via les plateformes B2C d’Alibaba en Chine comme Tmall, Tmall Global, Taobao Global ou encore Freshippo. Depuis 2019, les ventes de produits français vers le marché chinois via ces marketplaces ont connu la plus forte croissance des 27 pays de l’Union européenne. Elles représentent, à elles seules, l’équivalent des ventes cumulées de l’Espagne, de l’Italie et de l’Allemagne.

Les articles français ont généré une valeur totale de ventes vers la Chine de 41 milliards d’euros entre 2019 et 2022, soit un tiers des ventes totales de produits européens sur les plateformes d’Alibaba. « L’étude démontre qu’en termes d’export, il n’y a pas de fatalité : les entreprises françaises peuvent tout à fait réussir – avec le bon produit, le bon marché, le bon partenaire », commente Nicolas Herbreteau, directeur Affaires publiques du géant de l’e-commerce chinois en France.

Les cosmétiques et les parfums sont particulièrement appréciés et représentent 65,8 % du total des ventes. Des catégories suivies par la mode et les accessoires ainsi que l’alimentation et les boissons. « Des produits très prisés par les consommateurs chinois grâce à l’image de qualité et de raffinement associée à la « marque France » », note Alibaba.

Un impact sur l’économie française

Le géant chinois souligne l’impact de ses activités sur l’économie française. Sa contribution en 2022 a plus que doublé par rapport à 2019, avec 6,7 milliards d’euros de contribution au PIB. L’entreprise affirme également avoir participé à la création de 68 000 emplois en France en 2022. Un chiffre qui s’élève à 172 600 en prenant aussi en compte l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie.

Les composants et pièces nécessaires pour confectionner les produits déployés sur le marché chinois sont également fabriqués en France, indique Alibaba, « ce qui permet à l’économie française de directement récupérer la quasi-intégralité des retombées économiques issues de ces ventes ».

« Alibaba accompagne les entreprises françaises de toutes tailles pour qu’elles réussissent, notamment sur le marché chinois. Nous entendons continuer dans ce sens et faire grandir les entreprises grâce à l’export, au bénéfice des territoires et de l’économie française dans son ensemble », poursuit Nicolas Herbreteau.

La société cultive particulièrement sa relation avec les commerces français. Il y a quelques semaines, elle déployait une plateforme en ligne pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à se digitaliser et à s’internationaliser.