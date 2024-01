Dans le cadre d’un partenariat avec Business France, Alibaba a inauguré le 10 janvier une plateforme en ligne pour aider les petites et moyennes entreprises françaises (PME) à se digitaliser et à s’internationaliser. Ce pavillon numérique permettra, entre autres, aux sociétés de mettre en avant leurs produits auprès d’acheteurs du monde entier.

Alibaba accompagne les PME à capitaliser sur l’essor des ventes B2B

Dans le cadre de la collaboration entre les deux entités, 200 PME ont accès à une plateforme B2B leur permettant de promouvoir en ligne les produits qu’ils vendent auprès de 47 millions d’acheteurs présents un peu partout dans le monde. Toutefois, Alibaba et Business France sont allés plus loin en lançant un showroom digital visant à accompagner ces PME dans leur développement à l’international.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Elles bénéficieront d’outils numériques afin de gagner en visibilité auprès des acheteurs, et pour mieux communiquer avec eux et leur présenter des produits dans les meilleures conditions. En parallèle, des formations en ligne seront proposées aux vendeurs pour qu’ils puissent exploiter ces outils à leur pleine capacité. « À travers le Showroom France, Alibaba réaffirme son engagement à soutenir et accompagner les PME françaises dans leur processus de digitalisation et d’internationalisation, » rappelle Michelle Lau, Managing Director France pour Alibaba.

Selon une étude menée par Censuswide à la demande du géant chinois du commerce en ligne, les ventes en ligne B2B connaissent un essor important en France, en hausse de 19,6 % entre 2021 et 2022. « Les PME restent souvent freinées par des ressources limitées et éprouvent des difficultés à capitaliser sur cette dynamique pour élargir leurs activités de vente et d’approvisionnement à l’échelle internationale. Le lancement du Showroom France sur la plateforme Alibaba.com répond totalement à ce besoin d’accompagnement, » assure Michelle Lau.

L’initiative s’inscrit dans le plan « Osez l’Export ! », initiée par le gouvernement français durant l’été dernier. Cette feuille de route s’articule autour plusieurs priorités : l’investissement dans l’humain et les territoires, l’amélioration de l’image des produits français et leur mise en valeur à l’étranger, ou encore la préparation de l’avenir en faisant émerger de nouveaux acteurs dans des secteurs clés. À l’heure actuelle, 150 000 entreprises françaises exportent leurs produits à l’étranger, et Paris ambitionne de franchir le cap des 200 000 entreprises d’ici 2030.