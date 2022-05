Depuis plusieurs années, le digital transforme le secteur de l’e-commerce B2B. Pour les entreprises, cela implique de repenser le parcours d’achat, les stratégies adoptées et les processus mis en place. Toutefois, cela offre également des opportunités. Dans cet ebook, l’Agence Dn'D, qui est spécialisée dans le conseil, le design, le développement et l'accompagnement des sites marchands, vous dévoile dix bonnes pratiques à adopter au sein de votre boutique en ligne pour améliorer vos performances e-commerce B2B.

Déployer une stratégie de marketing de contenu efficace

Peu importe le secteur dans lequel elles exercent, l’objectif principal des entreprises d’e-commerce reste le même : faire des ventes et assurer un bon retour sur investissement (ROI). Pour y parvenir, il peut être judicieux de mettre en place une stratégie de content marketing. Concrètement, cela implique de créer des contenus textuels ou visuels destinés à plusieurs canaux. Ils permettent de se positionner comme leader sur un marché, mais pas seulement. Ils sont aussi utiles pour apporter des informations quant à ses produits et services à ses prospects. Il s’agit d’un moyen naturel de les transformer en leads.

Aujourd’hui, nombreuses sont les marques qui misent sur des articles, images et vidéos pour développer leur activité. C’est notamment ce que démontre le rapport sur l’impact du content marketing B2B réalisé par le Content Marketing Institute, MarketingProfs et ON24 en 2021. Il révèle que 77 % des spécialistes du marketing B2B disposent d'une stratégie de marketing de contenu dans leur organisation. L'une des raisons de cette dynamique est le succès avéré des actions de content marketing. En téléchargeant ce livre blanc, vous obtiendrez de précieux conseils pour les mettre en place.

Coupler sa plateforme E-Commerce avec une solution de CRM

Dans le B2B, les entreprises doivent relever de multiples défis. Parmi eux, un parcours de l’acheteur plus complexe que dans le B2C, la multiplicité des décideurs lors de la vente d’un produit ou encore un public cible restreint. Autant d’éléments auxquels peut aider à répondre un CRM. Il présente divers atouts, à commencer par le management de contact.

L’outil fournit une base de données bien organisée, contenant l’ensemble des contacts qui ont eu lieu avec les prospects et clients. Toutes ces informations sont accessibles en un clin d’œil depuis un dashboard centralisé. Cette caractéristique est essentielle pour mener à bien le processus de vente. C’est particulièrement le cas dans le commerce B2B, où la conclusion d'une vente oblige parfois à contacter plusieurs fois le même prospect, et ce, à des étapes différentes du parcours d’achat.

Pour découvrir les avantages que réserve un CRM pour la qualification des leads, la personnalisation du parcours d’achat et l’alignement de vos équipes marketing et sales, n’oubliez pas de télécharger cet ebook.

Proposer la livraison gratuite

La livraison gratuite est un outil marketing puissant pour une marque d’e-commerce, particulièrement lorsqu’on sait qu’elle peut réduire les abandons de panier. Une étude menée en 2018 par l'entreprise américaine Pitney Bowes Global eCommerce indique que 91 % des consommateurs quitteront un site e-commerce si une expédition rapide et gratuite des produits commandés n'est pas proposée.

Pour cette raison, il est primordial de s’intéresser aux différentes options permettant d’offrir la livraison gratuite. Il faut notamment s’intéresser à la manière dont elle affecte ses marges bénéficiaires. Comme l’explique l’agence Dn'D dans ce livre blanc, bien que l'option d’envoi gratuit puisse aider à augmenter ses revenus, le coût de la couverture des frais d'expédition pour chaque vente n'est pas toujours bénéfique.

Il existe toutefois des alternatives. Par exemple, il est possible de proposer la livraison gratuite lorsqu’un certain montant est dépensé sur son site. D’autres possibilités existent, permettant toutes de booster ses performances commerciales. Pour les découvrir, il suffit de télécharger l'ebook.

Instaurer la génération de devis et la négociation en ligne

Pour de nombreuses entreprises B2B, la réalisation de devis est un élément central du processus de génération de leads. Cependant, il s’agit d’une tâche qui demande beaucoup de temps, car il faut créer un document pour chaque client potentiel. Cela peut vite se complexifier lorsqu’on souhaite traiter un grand nombre de prospects quotidiennement. Pour faciliter le processus, il est primordial d’opter pour une méthode de génération de devis simple et détaillée, qui permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

C’est là qu’entre en jeu l’automatisation. Dans le cas de la création de devis, il est possible de programmer des paramètres sur la base des informations fournies par ses prospects afin d’adapter ses propositions à leurs besoins spécifiques et d’automatiser l’ensemble du processus. De cette manière, les clients potentiels obtiennent le devis plus rapidement et ont une expérience sans couture. De son côté, l’entreprise gagne un temps considérable. Chaque équipe peut alors se concentrer sur son cœur de métier et sur la croissance de l’organisation.

En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez qu’il existe également des logiciels de gestion des devis qui récupèrent l’ensemble des données disponibles sur les produits, les prix, l’expédition et les clients. C’est particulièrement pratique pour réaliser une proposition personnalisée, basée sur des règles prédéfinies.

Six autres bonnes pratiques sont dévoilées à travers cet ebook. Pour toutes les découvrir et accélérer le développement de votre activité e-commerce B2B, téléchargez dès maintenant le livre blanc de l’agence Dn'D !