Alibaba teste des outils d’intelligence artificielle (IA) générative pour ses plateformes d’e-commerce chinoises Taobao et Tmall. L’entreprise, autrefois leader incontesté du secteur, doit désormais faire face à une concurrence plus vigoureuse dans son pays d’origine.

L’IA pour revigorer les activités d’Alibaba

Testés par une sélection de commerçants sur ses plateformes, les IA leur permettent de créer des contenus textuels et graphiques. Ils peuvent ainsi générer la description d’un produit ou des images en fonction des angles et des arrière-plans d’un produit demandés par les utilisateurs. Les modèles sont fournis par le site Huiwa, exploité par Hangzhou Lianfan Information Technology, filiale d’Alibaba.

Cette décision intervient quelques mois après un changement de direction de l’entreprise, qui a traversé une période tourmentée depuis la pandémie. Son nouveau directeur général, Eddie Wu Yongming, plaide en faveur d’investissements dans des technologies en vogue comme l’intelligence artificielle, et souhaite transformer Alibaba en une plateforme technologique ouverte qui soutient l’adoption de l’IA dans diverses industries.

Récemment, la société menait un tour de table d’1 milliard de dollars dans Moonshot AI, une start-up chinoise spécialisée dans l’IA générative. Taobao et Tmall Group, la principale unité de commerce électronique d’Alibaba, exploite également des modèles d’IA pour métamorphoser Dianxiaomi, un chatbot de service à la clientèle.

Une concurrence plus féroce

Outre la pression réglementaire et la politique anti-Covid qui a freiné ses activités, Alibaba est aussi concurrencée par des acteurs de plus en plus puissants comme JD.com, Douyin ou Pinduoduo.

D’ailleurs, ces derniers comptent eux aussi sur l’IA générative pour optimiser leurs performances. JD.com développe son propre chabot appelé Yanxi, alimenté par un grand modèle de langage interne (LLM). ByteDance, pour sa part, multiplie les initiatives de Douyin et de TikTok dans le secteur. Enfin, Pinduoduo a intensifié le recrutement de talents dans l’IA, et cherche notamment des développeurs de LLM.

Les commerçants d’Alibaba restent toutefois mesurés quant au déploiement de l’IA sur les plateformes d’e-commerce. Pour l’heure, il est avant tout question de déterminer si les dépenses dans la technologie seront rentables, et si les utilisateurs en seront friands. Un marchand a par exemple expliqué au South China Morning Post que les consommateurs sont très sensibles aux images de produits promus sur Taobao. Des visuels perçus comme trop enjolivés pourraient au final desservir les commerçants.

Le géant du commerce en ligne n’a pour le moment pas indiqué si ses nouveaux outils seront par la suite déployés à grande échelle.