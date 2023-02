JD.com, géant chinois de l’e-commerce et de la logistique, vient d’annoncer le lancement prochain de son alternative à ChatGPT. Le chatbot se spécialisera dans les domaines du retail et de la finance, précise l’entreprise.

De plus en plus d’entreprises présentent une alternative à ChatGPT

Depuis sa sortie il y a un peu plus d’un mois, ChatGPT, développé par l’entreprise OpenAI, révolutionne le monde de la technologie. Exploitant l’IA générative, cet agent conversationnel est capable de discuter de la même manière qu'un humain, suscitant le vif intérêt de Microsoft qui a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. La semaine passée, la firme de Redmond a annoncé qu’elle allait incorporer la technologie dans son navigateur ainsi que son moteur de recherche. Elle a été suivie par Google, qui a présenté son propre chatbot, Bard, qui sera intégré à Search.

Dans la même catégorie Sendinblue rachète Captain Wallet

Il n’y a pas qu’aux États-Unis que l’IA générative progresse. Baidu, équivalent chinois de Google, a présenté son IA conversationnelle Ernie, tandis qu’Alibaba a expliqué développer son propre rival à ChatGPT. Il sera destiné à ses clients de services cloud. JD.com leur a vite emboîté le pas en annonçant ChatJD, une « version industrielle de ChatGPT ».

JD.com a de grandes ambitions avec son IA

Selon JD.com, ChatJD sera en mesure d'apporter une valeur ajoutée à différentes activités telles que la création de résumés de produits sur des sites d'achat ou l'aide à l'analyse financière. La société espère s'appuyer sur son expérience dans des domaines tels que le commerce électronique, la logistique et les paiements pour se démarquer de son concurrent ChatGPT.

Dans un communiqué de presse, l’entreprise d’e-commerce explique que son agent conversationnel est doté de centaines de milliards de paramètres et qu’il est capable de couvrir les scénarios applicatifs les plus réutilisés dans les secteurs de la distribution et de la finance.

« Laissons la technologie devenir le “moteur de puissance” de l'économie réelle, et laissons l'IA devenir le “noyau dur” pour renforcer l'industrie. JD Cloud enracinera “l'IA industrielle” en profondeur et s'associera à l'avenir à de nombreuses entreprises et partenaires nationaux exceptionnels pour améliorer le niveau technologique de la Chine et contribuer au développement de l'économie réelle », conclut l’entreprise.

Cette nouvelle annonce démontre que la plupart des géants technologiques ambitionnent d’incorporer l’IA conversationnelle à leurs produits, entraînant une course effrénée entre les différents acteurs pour proposer l’outil le plus complet et utile.