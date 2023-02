Alibaba a confirmé le développement de sa propre IA conversationnelle, un équivalent de ChatGPT. Il s’agit de la troisième entreprise chinoise à faire une telle annonce en quelques jours.

Alibaba travaille sur l’IA générative depuis 2017

Depuis sa sortie il y a un peu plus de deux mois, ChatGPT défraye la chronique. Cet agent conversationnel, capable de discuter à la manière d’un humain, a déjà dépassé les 100 millions d’utilisateurs, et ses fonctionnalités peuvent s’avérer utiles dans de très nombreux domaines.

Dans la même catégorie Google contre-attaque : Bard sera intégré au moteur de recherche

Après avoir annoncé un investissement de 10 milliards de dollars dans l’entreprise qui l’a mis au point, OpenAI, Microsoft vient de présenter la nouvelle version de son moteur de recherche Bing, alimenté par cette technologie. L’intelligence artificielle décuple les capacités de l’outil, à tel point que Google, dans la foulée, a également annoncé l’intégration de l’IA sur son moteur de recherche.

La course à l’IA générative, qui peut être utilisée pour créer du texte ou des images, est lancée. Le géant de l’e-commerce chinois, Alibaba, a annoncé qu'il travaillait sur cette technologie depuis 2017, et son propre agent conversationnel est actuellement testé par ses employés.

La société a d’ailleurs sous-entendu que l’outil pourrait être intégré à ses produits : « En tant que leader technologique, nous continuerons à investir pour transformer les innovations de pointe en applications à valeur ajoutée pour nos clients ainsi que pour leurs utilisateurs finaux par le biais de services de cloud », a déclaré l’un de ses porte-parole à CNBC.

Les entreprises chinoises suivent la tendance

Cette annonce intervient juste après que Baidu, le Google chinois, ait dévoilé Ernie bot, sa propre alternative à ChatGPT. Les actions en bourse de l’entreprise ont explosé suite à cette initiative, ce qui démontre l’engouement des investisseurs autour de cette technologie qui chamboule l’industrie de la tech.

NetEase, géant du jeu vidéo en Chine, a également affirmé que sa filiale éducative Youdao travaillait sur l'IA générative. L'entreprise envisage d’exploiter un modèle de langage étendu dans certaines de ses productions éducatives.

Ces nombreuses annonces faites dans un court lapse de temps confirment l’immense enthousiasme suscité par les agents conversationnels et l’IA générative de manière plus générale, dont les applications vont de plus en plus être intégrées aux outils numériques du quotidien.