Selon une étude de Sopra Steria Next dévoilée le 8 janvier, le marché de l’intelligence artificielle (IA) générative atteindra les 100 milliards de dollars en 2028. Une évolution exponentielle qui s’expliquerait par un meilleur encadrement de la technologie, une concurrence ardue entre les acteurs du secteur, et le développement d’outils toujours plus performants, répondant à une multitude de besoins.

2023 a été marquée par l’essor de l’IA générative. Le marché étant à ses balbutiements, cette technologie n’a généré qu’un chiffre d’affaires limité l’an dernier, porté par les principaux fournisseurs cloud et les fabricants de puces IA. Comme l’explique Fabrice Asvazadourian, directeur général de Sopra Steria Next, la donne sera différente cette année puisque « 2024 va marquer le début d’une montée en puissance exponentielle de la monétisation de l’IA générative avec de plus en plus de services vendus, » que ce soit par les géants technologiques ou par les start-up.

À l’heure actuelle, les développeurs de ces outils sont focalisés sur l’assistance aux utilisateurs dans quatre domaines : marketing digital, développement logiciel, service client et la gestion des connaissances. Dans les prochaines années, l’IA va monter en maturité, et sera de plus en plus adoptée par les entreprises, les dirigeants cherchant à acculturer les managers et leurs équipes. Le déploiement à l’échelle de l’IA générative va s’accélérer.

De nouvelles applications verront le jour, spécifiquement développées pour répondre aux besoins des entreprises clientes. Les sociétés augmenteront leurs dépenses pour améliorer leurs compétences dans cette technologie et pour acquérir ou louer des infrastructures permettant une utilisation de l’IA à grande échelle. D’ici quatre ans, Sopra Steria Next assure que les modèles seront spécialisés pour la réalisation de processus métiers quasi sans supervision, ou bien généralisés, pour répondre aux exigences du plus grand nombre.

En 2023, la valeur de ce marché tournait autour de 8 milliards de dollars. Les analystes de Sopra Steria Next envisagent un taux de croissance annuel de 65 % pour atteindre les 100 milliards de dollars en 2028. Le nombre d’utilisateurs mensuels et d’abonnés payants d’applications d’IA générative devrait doubler, si ce n’est tripler d’ici cinq ans. Sur cette période, le temps moyen d’utilisation quotidien de ces outils passera de quelques minutes à près d’une heure.

En 2028, les principaux secteurs d’activités consommateurs de l’IA générative seront les services financiers, s’adjugeant entre 25 et 30 % des utilisateurs, suivi de la santé, au coude à coude avec le commerce, entre 15 à 20 %. Le secteur des médias et du divertissement complétera le podium, avec une part d’utilisateurs comprise entre 10 et 15 %.