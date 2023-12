Plus de 30 000 clics mensuels pour Mister-Auto, plus de 1 700 mots-clés positionnés dans le top 3 pour GRDF, plus de 25 000 clics mensuels pour IDKIDS… Depuis le début de l’année, les performances SEO de ces trois entreprises ne font que croître. Un facteur commun explique, en grande partie, cette accélération impressionnante : l’alliance stratégique de l’intelligence artificielle (IA) avec l’expertise humaine de leurs équipes.

Au cours d’un webinar suivi par plus de 1 500 professionnels du marketing et du search, Sophie Duport, Responsable éditorial web chez GRDF, Lou-Ann Souhy, Cheffe de projets contenu web chez GRDF, Catherine Lermoyer, Cheffe de projet SEO contenu & netlinking chez Mister-Auto et Virginie Flament, Cheffe de projet contenus SEO chez IDKIDS, ont partagé leurs conseils à travers l’utilisation de la solution Atomic Content de Semji. Leurs précieuses recommandations permettent de comprendre comment bien exploiter l’IA pour produire des contenus SEO plus performants.

Atomic Content : l’équation performante entre IA, SEO et rédacteurs

L’émergence de ChatGPT a complètement redistribué les cartes, et ce, dans tous les secteurs. Conscients des possibilités offertes par l’IA, les professionnels cherchent tous à exploiter cette puissante technologie. Selon l’étude “State of SEO”, réalisée par le Search Engine Journal, réussir à tirer parti de l’IA générative est la principale priorité des entreprises en 2024. Pour y arriver, 87 % de celles recensant plus de 100 employés investiront dans une solution IA au cours de l’année à venir.

Un point également évoqué par Mister-Auto, GRDF, IDKIDS. Malgré des enjeux SEO différents, les trois sociétés se rejoignent sur un point : pour gagner en leadership SEO sur leur marché et maximiser la rentabilité de ce levier, leurs équipes marketing doivent nécessairement s’appuyer sur une puissante solution IA.

Le défi reste encore de choisir l’outil idéal, et c’est souvent là que ça se complique. Bien qu’il existe une pléthore d’IA génératives comme ChatGPT pour générer du contenu à la volée, bon nombre d’organisations remontent des problèmes majeurs : hallucinations, fausses informations, contenus dupliqués… Surtout, les textes proposés présentent des Content Scores très médiocres (en moyenne 30/100). Or, ce score doit absolument être optimisé, car c’est lui qui traduit la pertinence SEO d’un contenu sur les moteurs de recherche. Semji recommande un Content Score de 75/100 pour assurer une qualité optimale d’un contenu.

Il faut donc s’équiper d’une solution plus puissante et crédible. Heureusement pour les équipes marketing, et comme le souligne Catherine Lermoyer de Mister-Auto, « l’IA générative Atomic Content de Semji permet de générer du contenu SEO très qualifié, pertinent, unique, fiable, même sur des sujets récents avec des évolutions réglementaires ».

Pour le moment, les réponses de ChatGPT 3.5 ne sont basées que sur des données datant d’avant janvier 2022 et, pour la version payante, d’avant avril 2023. L’agent conversationnel ne peut donc pas répondre à des questions sur de nouvelles thématiques clés pour des entreprises comme Miser-Auto. Parmi elles, la loi Montagne, qui oblige les automobilistes de certains départements à se munir d’équipements d’hiver. Atomic Content de Semji, est, lui, à la page sur toutes ces informations sur lesquels les sites comme Mister-Auto doivent impérativement être à jour.

Durant le webinar, Catherine Lermoyer a pu démontrer, en direct, la précision et performance de l’outil de Semji : en un clic, elle a généré un contenu complet (incluant introduction, titres et paragraphes) parfaitement optimisé sur la requête “chaîne ou chaussette”. « Sans aucune intervention de ma part, le Content Score est déjà à 75 », s’enthousiasme l’experte.

Une impression positive, partagée par Virginie Flament d’IDKIDS et Sophie Duport de GRDF. « Au lancement de ChatGPT, j’ai beaucoup testé, mais j’ai trouvé que ce n’était pas au niveau, car en tant qu’experte Content, je voyais trop de défauts. J’ai mis en pause ChatGPT pendant plusieurs mois. Mais depuis que Semji a lancé AI+ Content, cela a changé ma vie : un contenu qui me prenait une journée de travail avant me prend désormais une heure », précise la Cheffe de projet contenus SEO d’IDKIDS. Avec ce puissant outil, la rédaction d’un article de 2 000 mots, qui prend initialement quatre heures, passe à trente minutes seulement.

Un gain de temps considérable qui permet aux rédacteurs de se concentrer sur leur valeur ajoutée : l’expertise métier. L’IA vient augmenter la capacité de l’humain, sans le remplacer. Les forces des deux parties sont combinées pour libérer les équipes de toutes les tâches SEO qui leur font perdre du temps : identification des intentions de recherche, construction d’un plan aligné sur les attentes de l’audience, optimisation de la sémantique… Chacun peut alors se concentrer sur le fond du contenu plutôt que sur la forme, et ainsi s’assurer à ce qu’il soit toujours plus complet et performant pour mieux le positionner sur Google.

Prouver l’efficacité de l’IA et unifier les pratiques, un véritable enjeu

Rapide, pratique et efficace, Atomic Content de Semji permet à IDKIDS, GRDF et Mister-Auto d’avancer facilement sur les sujets d’IA. La solution les aide à :

Créer des contenus frais et sans risque d’hallucination plus rapidement ;

Générer des contenus parfaitement optimisés pour leurs audiences et Google ;

Trouver des idées et des mots-clés inédits, leur permettant ainsi d’obtenir de nouvelles opportunités pour développer leur

activité et renforcer leur compétitivité ;

Mesurer la rentabilité de leurs actions de production en quelques clics.

Comme le soulignent les trois entreprises, atteindre ces objectifs clés demande toutefois que la direction adhère à cette évolution, aussi bien stratégiquement que financièrement. Il faut réussir à lui prouver la plus-value qu’apporte un outil IA en termes de retour sur investissement, pour qu’elle accepte de débloquer les ressources nécessaires.

C’est là que le choix de l’outil est particulièrement important, notamment sur la partie mesure des actions, comme en témoigne Sophie Duport de GRDF. « Nous avons dû faire de la pédagogie en interne, montrer en direct les impacts de nos efforts, de nos usages avec l’IA. Selon notre benchmark, Semji évite tout reportings complexes et présente des rapports à la fois simples et précis à retranscrire à d’autres métiers », explique-t-elle.

Le second défi est de réussir le déploiement de la solution IA. Les équipes de production doivent l’intégrer dans leur quotidien avec succès. Toutefois, de nombreux professionnels remontent le manque de compétences en interne pour bien exploiter l’outil comme une problématique récurrente. La construction des prompts est l’une des difficultés évoquées. Selon les retours d’expérience d’IDKIDS, GRDF et Mister-Auto, cet obstacle peut être facilement surmonté grâce à une solution simple à prendre en main comme Atomic Content de Semji.

En outre, les trois entreprises estiment que, pour bien se lancer dans l’utilisation de l’IA, il faut : donner accès à la technologie dans son organisation, identifier un leader sur le sujet, inciter ses équipes à avoir un projet IA, mais aussi partager et unifier les bonnes pratiques.

Véritable co-pilote, la solution Atomic Content de Semji parvient à concilier rapidité de production et qualité SEO. Découvrez comment elle peut aider vos équipes Content et Marketing à accélérer rapidement les performances de leurs stratégies au cours d’une démonstration gratuite.