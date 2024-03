La rédaction de contenus SEO est un art très technique qui est complexe à maîtriser. Recherche de mots-clés, optimisation on-page, expérience utilisateur… Aucun point ne doit être négligé pour se positionner en haut des SERPs. Pour simplifier le processus tout en améliorant la qualité de vos contenus, il existe SEO Content Machine. Zoom sur cet outil aux fonctionnalités puissantes !

JE PROFITE DE -82% SUR SEO CONTENT MACHINE

Un outil qui combine scraping et IA pour des contenus optimisés

SEO Content Machine s’appuie sur la puissance de l’intelligence artificielle (IA) et d’outils de scraping pour vous générer des textes pertinents qui se référenceront en haut des pages de recherche.

Pour cela, il faut d’abord saisir les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. L’outil scrape des données issues des pages qui rankent le mieux. Il les utilise pour générer des prompts dynamiques. Cela signifie que ces derniers changent en fonction de ce que vous tapez, offrant une plus grande adaptabilité en temps réel.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

À partir de là, SEO Content Machine vous génère un contenu unique, engageant et optimisé pour Google. Petit plus, l’outil peut écrire en plusieurs langues, ce qui est très utile pour travailler son SEO international. Il s’occupe également de scraper et d’intégrer des images et des vidéos libres de droit en lien avec votre mot-clé pour ajouter de la valeur à votre texte. Vous gagnez donc un temps précieux, sans pour autant compromettre vos actions SEO !

JE PROFITE DE -82% SUR SEO CONTENT MACHINE

Pour s’assurer que tout se passe à merveille, la solution vous donne de la visibilité sur chacune des étapes de création du contenu. De cette façon, vous pouvez vérifier que l’IA respecte bien toutes les étapes établies et toutes les modalités de rédaction.

La publication des contenus peut par ailleurs être automatisée sur WordPress. Autant dire que SEO Content Machine vous enlève une autre épine du pied !

-82 % à ne pas rater sur SEO Content Machine

En ce moment, SEO Content Machine est exclusivement proposé à -82 % ! 49 dollars à vie au lieu de 270 dollars pour faire passer vos contenus SEO à la vitesse supérieure, ça vaut le coup.

JE PROFITE DE -82% SUR SEO CONTENT MACHINE

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.